Cum vrea PSD să majoreze în taină lefurile managerilor de spitale, plus concedii mai lungi, în pline discuții despre tăieri la stat

Parlamentarii PSD au depus o serie de amendamente care ar putea majora salariile managerilor de spitale cu 20% mai mult față de lefurile celor mai bine plătiți medici din unitate, arată senatoarea PNL Gabriela Horga. Pe lângă creșteri salariale, social-democrații propun și concedii mai lungi pentru aceștia.

Comisia de Sănătate de la Senat, condusă de social-democratul Adrian Streinu Cercel, a propus mai multe amendamente care să modifice Ordonanța de Urgență venită (OUG 84/2025) prin care Guvernul dorea, de fapt, să reducă cheltuielile statului. Propunerile senatorilor prevăd majorarea cu 20% a salariilor pentru managerii spitalelor, raportat la cel mai mare salariu din unitatea respectivă.

În plus, sunt modificări salariale și în privința membrilor din comitetul director: un salariu net cu 15% mai mare decât cele mai mari salarii din spital.

„Managerul va avea o remunerație netă cu 20% mai mare decât nivelul de salarizare cel mai mare din unitatea sanitară, iar restul membrilor comitetului director vor avea o remunerație netă cu 15% mai mare decât nivelul de salarizare cel mai mare din unitatea sanitară”, reiese din amendamentul depus la Senat.

Sursa: Captură amendament

„În fiecare zi PSD demonstrează, prin fapte, că se opune reformelor și reducerii cheltuielilor publice. (...) Acesta este modul în care PSD – în loc să reducă cheltuielile și să modernizeze serviciile publice, așa cum s-a angajat prin programul de guvernare – creează excepții, privilegii și categorii speciale”, a scris senatoarea PNL Gabriela Horga, președinta comisiei pentru buget de la Senat, pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deși senatoarea PNL vorbește despre amendamente depuse de PSD, unele propuneri au fost votate în unanimitate, cum ar fi acordarea de zile de concediu suplimentare.

Concedii mai lungi, pe lângă lefuri majorate

Pe lângă majorările salariale pentru conducerea spitalelor, comisia a votat și zile mai multe de concediu. Mai exact,3 zile libere plătite în plus, pe lună, pentru membrii comitetelor directoare, fără a le afecta drepturile salariale. Propunerea inițială fusese de 4 zile.

Amendamentele au fost votate pe 11 februarie în cadrul Comisiei de Sănătate, care era și comisie raportoare. Ulterior, liberalii au acuzat că propunerile au fost trecute în taină, fără să fie consultate și alte comisii, precum cea pentru buget, având în vedere că măsurile vin și cu un impact bugetar.

Sursa: Captură amendament

În urma plenului de luni, proiectul a fost retrimis la comisii, inclusiv la dezbateri în comisia de buget. Potrivit informațiilor Digi24, USR, UDMR și PNL au votat împreună pentru retrimitere, PSD împotriva, iar senatorii AUR și-ar fi scos cartelele.

Editor : A.G.