Cum vrea PSD să „relanseze” economia: 120 de mii de noi locuri de muncă, deduceri pentru firme și garanții de stat (surse)

Partidul Social Democrat urmează să anunțe astăzi, de la ora 14:00, un pachet de „relansare economică”. Potrivit unui document în posesia căruia Digi24.ro a intrat, social-democrații propun garanții de stat pentru credite luate de companii, înființarea unui ghișeu unic digital de unde pot fi obținute avizele și autorizațiile pentru investiții și deduceri din impozitul pe profit al firmelor pentru anumite cheltuieli. De asemenea, PSD susține că s-ar crea 120 de mii de noi locuri de muncă.

Social-democrații susțin că, prin aceste măsuri, s-ar ajunge la o creștere economică de 3% în trei ani, s-ar crea 120 de mii de noi locuri de muncă și ar urma să fie redus și deficitul. Totuși, în acest moment nu este clar dacă măsurile înaintate de PSD sunt agreate în Coaliția de guvernare și vor fi adoptate de Guvern în Pachetul III.

Ce propune PSD:⁠

Credit fiscal pentru investiții de la zero (greenfield): deduceri masive din impozitul pe profit pentru anumite cheltuieli pe o perioadă de 5 până la 10 ani, în funcție de valoarea investiției. Exemplu: deducere suplimentară din baza impozabilă pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, de 100% sau 200%.

Garanții de stat pentru credite luate de companii;

Ghișeul UNIC pentru Investiții – o platformă unică digitală pentru eliberarea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare demarării unei investiții.

⁠ ⁠Susținerea investițiilor noi de minimum 20 de milioane de euro în industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, construcții metalice, fabricarea de utilaje și echipamente

Teren cu utilități la poartă concesionat pe 30 de ani

Social-democrații au promovat intens în ultima perioadă pachetul de „relansare” drept un proiect separat al PSD , criticând totodată măsurile luate de actualul Guvern, pe care le-au numit „măsurile lui Bolojan”, în ciuda faptului că PSD-PNL-USR-UDMR se află împreună la guvernare.

În ședința Coaliției, miercuri seară, Partidul Social Democrat a pus din nou pe masă scenariul ieșirii de la guvernare. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București.

