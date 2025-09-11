Live TV

Cum vrea PSD să „relanseze” economia: 120 de mii de noi locuri de muncă, deduceri pentru firme și garanții de stat (surse)

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:

Partidul Social Democrat urmează să anunțe astăzi, de la ora 14:00, un pachet de „relansare economică”. Potrivit unui document în posesia căruia Digi24.ro a intrat, social-democrații propun garanții de stat pentru credite luate de companii, înființarea unui ghișeu unic digital de unde pot fi obținute avizele și autorizațiile pentru investiții și deduceri din impozitul pe profit al firmelor pentru anumite cheltuieli. De asemenea, PSD susține că s-ar crea 120 de mii de noi locuri de muncă.

Social-democrații susțin că, prin aceste măsuri, s-ar ajunge la o creștere economică de 3% în trei ani, s-ar crea 120 de mii de noi locuri de muncă și ar urma să fie redus și deficitul. Totuși, în acest moment nu este clar dacă măsurile înaintate de PSD sunt agreate în Coaliția de guvernare și vor fi adoptate de Guvern în Pachetul III. 

Ce propune PSD:⁠

  • Credit fiscal pentru investiții de la zero (greenfield): deduceri masive din impozitul pe profit pentru anumite cheltuieli pe o perioadă de 5 până la 10 ani, în funcție de valoarea investiției. Exemplu: deducere suplimentară din baza impozabilă pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, de 100% sau 200%.
  • Garanții de stat pentru credite luate de companii;
  • Ghișeul UNIC pentru Investiții – o platformă unică digitală pentru eliberarea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare demarării unei investiții.
  •   ⁠Susținerea investițiilor noi de minimum 20 de milioane de euro în industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, construcții metalice, fabricarea de utilaje și echipamente
  • Teren cu utilități la poartă concesionat pe 30 de ani

Social-democrații au promovat intens în ultima perioadă pachetul de „relansare” drept un proiect separat al PSD , criticând totodată măsurile luate de actualul Guvern, pe care le-au numit „măsurile lui Bolojan”, în ciuda faptului că PSD-PNL-USR-UDMR se află împreună la guvernare. 

În ședința Coaliției, miercuri seară, Partidul Social Democrat a pus din nou pe masă scenariul ieșirii de la guvernare. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București.

Citește și: Amenințări cu ieșirea de la guvernare, în ședința Coaliției. Problema, alegerile pentru Primăria Capitalei (surse)

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
4
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1036013505
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk...
drone polonia
Ce fel de drone au fost doborâte în Polonia și cum au ajuns acestea...
RABLA
„Rabla” demarează din nou. Guvernul repornește programul care fusese...
BUCURESTI - SINDICAT ELCEN - PROTEST - 20 IAN 2025
Noi detalii din ancheta ELCEN. Mașină de lux cumpărată de afaceriști...
Ultimele știri
Medvedev se implică în cazul asasinării activistului Charlie Kirk și anunță legătura dintre Ucraina și moartea acestuia
Raport INS: Exporturile de tutun ale României au depășit 2 mld. euro în 2024, cu o contribuție de 1,5 mld. la balanța comercială
David Popovici împlineşte 21 de ani la 15 septembrie și vrea să strângă 100.000 de euro pentru viitorii campioni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-09-11 114627
Barometru INSCOP: AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD, PNL și USR
Daniel Băluță.
Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria Capitalei, PSD se retrage din Coaliție”
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amenințări cu ieșirea de la guvernare, în ședința Coaliției. Problema, alegerile pentru Primăria Capitalei (surse)
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce răspunde Grindeanu, întrebat dacă Bolojan apucă primăvara în funcția de premier
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Ce spune ministrul Muncii despre includerea altor măsuri privind pensiile speciale în pachetul 3 pregătit de Guvern
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Laurent al Belgiei recunoaște că are un fiu secret. Reacția lui Clement, absolut inedită: „Dacă el e...
Cancan
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Fanatik.ro
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Impozitul CASS pe pensie se plăteşte în funcţie de brut sau net? Detaliul legal pe care mulți români nu îl...
Digi FM
Cum a ajuns Andrea Bocelli orb la numai 12 ani
Digi Sport
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Soția lui Bruce Willis, după ce a fost criticată pentru decizia de a-l muta pe actor într-o locuință...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Cine este soția lui Gheorghe Zamfir, mai tânără cu 44 de ani decât artistul
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, noi dezvăluiri despre pierderea în greutate. Starul de la Hollywood plănuiește să slăbească...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea