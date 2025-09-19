Live TV

Exclusiv Cum vrea Stelian Bujduveanu să rezolve problema traficului din București: polițiști suplimentari și sancțiuni pentru șoferi

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat la Digi24 că traficul este „cea mai mare problemă a Bucureștiului”. El spune că dublarea efectivelor de polițiști rutieri și locali a îmbunătățit situația, dar urmează și alte măsuri: sancțiuni pentru șoferii care blochează intersecțiile și reguli noi pentru aprovizionarea magazinelor și colectarea gunoiului.

„Cea mai mare problemă a Bucureștiului este traficul. În ultimele măsurători avem 46% dintre bucureșteni care sunt nemulțumiți”, a spus Stelian Bujduveanu, în direct la Digi24.

El a subliniat că primele rezultate pozitive se văd deja.

Una dintre măsurile concrete a fost dublarea efectivului de polițiști locali și de la Brigada Rutieră, prezenți pe stradă.

„Este un pic mai bine în fiecare dimineață și în fiecare seară, față de cum era în anii precedenți”, a spus el, adăugând că soluțiile nu se opreesc aici: „Mai avem un proiect foarte important, acela de a aplica hașurile în intersecții. Și dacă ai intrat cu mașina în intersecție și n-ai părăsit-o când s-a schimbat semaforul, vei fi sancționat, pentru că cea mai mare problemă din trafic e generată de blocajele în intersecții.

Un alt proiect, care urmează să fie anunțat săptămâna viitoare, vizează reglementarea intervalelor orare pentru aprovizionarea magazinelor și ridicarea gunoiului.

„Avem 1,1 milioane de bucureșteni cu permise de conducere și, potrivit datelor MAI, peste 2 milioane de mașini zilnic în București. Mașinile de gunoi, de exemplu, creează foarte mult ambuteiaj, iar oamenii ne cer să nu mai blocăm străzile secundare la ore de vârf”, a spus Bujduveanu.

El a arătat că aceste măsuri punctuale se adaugă modernizării transportului public, unde au fost introduse sute de vehicule noi și reabilitate linii de tramvai.

„Transportul public trebuie să fie o alternativă reală, nu să forțăm locuitorii să lase mașina”, a declarat el.

Primarul interimar a mai anunțat că administrația locală discută cu Ministerul de Interne pentru ca sancțiunile să poată fi aplicate și cu ajutorul camerelor de supraveghere deja instalate.

Nu sancțiunea este scopul nostru. Scopul municipiului București și al meu, ca primar, este ca acest oraș să aibă fluență în trafic.

„Problemele se rezolvă cu soluții reale la fața locului. Simplul fapt că Ministerul de Interne a intervenit cu un plan real, alături de Primăria Capitalei, și faptul că am făcut benzi unice pentru transportul în comun arată că mergem în direcția corectă. Acestea sunt măsuri care ne vor face viața mai ușoară și ne vor ajuta să petrecem mai puțin timp în trafic”, a afirmat Bujduveanu.

În privința alegerilor pentru Primăria Capitalei, Bujduveanu a menționat că prioritatea este „să arătăm că acest oraș funcționează”.

„De la asfaltarea bulevardelor – iar în această seară se asfaltează Magheru – până la schimbarea trotuarelor și pavajelor stricate, repararea coșurilor de gunoi din Cișmigiu, aleilor din Herăstrău și a malurilor de lacuri. Să știți că statuile din centrul orașului nu au fost curățate de peste 5 ani. Sunt lucruri simple, de ordine în oraș, care nu costă mult. Acestea sunt prioritățile noastre”.

Raportat la când se fac alegerile, de fiecare dată m-am abținut să mă poziționez politic în spațiul public și la fel și colegii mei din Executiv, pentru că gândiți-vă că aceeași coaliție care conduce astăzi Guvernul României conduce și la nivelul Primăriei Capitalei. Avem un viceprimar cu foarte multă experiență, din partea PSD, care se ocupă de toată infrastructura orașului.

Întrebat dacă va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, Bujduveanu a evitat un răspuns direct, declarând: „Așteptăm alegerile și apoi, cu siguranță coaliția va lua o decizie și canidații se vor nominaliza din partea partidelor”.

