Cumulul pensie-salariu mai așteaptă. Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, spune că PSD vrea modificări. Despre ce e vorba

florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Proiectul care ar limita cumularea pensiei cu salariul la stat încă este negociat în Coaliția de guvernare. După ce premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul ar putea fi gata la începutul acestei săptămâni, social-democrații au anunțat că se opun unor excepții, deși Ministerul Muncii, pe care îl conduc, este cel care a redactat proiectul inițial.

„Decizia politică a PSD este de a nu susține nicio excepție la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curții Constituționale Nr. 1414/2009. Aceasta se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituție.

Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete”, a scris ministrul Muncii, marți, pe pagina sa de Facebook. 

Mesajul lui Florin Manole vine după ce Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul care limitează cumularea pensiei cu salariul la stat, pentru pensionarii speciali, dar care prevede o serie de excepții, precum șefii instituțiilor din subordinea Parlamentului: ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, Consiliul de Administrație al BNR sau ANCOM. 

Citește și: Coaliția a decis când va avea loc a doua rectificare bugetară din acest an. Instituțiile care vor primi bani în plus (surse)

Într-o conferință de presă susținută vineri la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan susținea că Guvernul va avea gata până la începutul acestei săptămâni proiectul care limitează cumularea pensiei cu salariul la stat.

Acum, surse politice au declarat pentru Digi24.ro că liderii Coaliției de guvernare încă discută care vor fi excepțiile cuprinse în proiect. În ședința Coaliției de marți liderii au decis că vor aștepta avizul CSM asupra proiectului și vor relua ulterior negocierile, pentru a analiza eventualele probleme de constituționalitate. Cu alte cuvinte, partidele aflate la guvernare caută o variantă care să nu pice testul Curții Constituționale. 

Citește și: VIDEO Limitarea cumulării pensie-salariu. Bolojan: „Proiectul vizează pensiile necontributive”. De ce sunt exceptați șefii instituțiilor

