Curtea Constituțională dezbate astăzi contestația AUR la legea prin care cresc taxele locale

Curtea Constituțională discută, miercuri, sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto.

Ședința CCR începe la ora 10.00.

Inițial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului.

Pe 18 noiembrie, Parlamentul a adoptat, în urma reexaminării solicitate de Curtea Constituțională, legea din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale impozitelor locale.

Guvernul și-a asumat răspunderea pe actul normativ în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului din 1 septembrie 2025. Proiectul stabilește un amplu set de măsuri pentru redresarea și utilizarea eficientă a resurselor publice și din el au fost eliminate articolele declarate neconstituționale, cele privind testele poligraf. Noile taxe ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Pentru această lege Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în data de 1 septembrie și pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare președintelui. După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie, proiectul a fost contestat la CCR de AUR.

Legea prevede un set amplu de măsuri pentru redresarea şi utilizarea eficientă a resurselor publice.

Printre principalele direcţii se numără gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală, asigurarea unui tratament egal şi transparent pentru contribuabili, restructurarea facilităţilor fiscale considerate depăşite în contextul unui deficit bugetar ridicat, reaşezarea sistemului de impozitare locală şi introducerea unor noi reglementări pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit.

Actul normativ include și măsuri pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice destinate serviciilor oferite de autorităţile centrale, locale şi instituţiile publice de interes, având ca obiectiv creşterea sustenabilităţii şi transparenţei în administrarea banilor publici. Una dintre taxele incluse în pachetul doi și care se va aplica de anul viitor este taxa de 25 de lei, pentru pachetele din afara Uniunii Europene, cu o valoare de până la 150 de euro. Aceasta ar fi trebuit să intre în vigoare din această toamnă. Dat fiind faptul că actualul termen din proiectul de lege, de 1 noiembrie 2025, a fost depășit, noul termen de intrare în vigoare a taxei pentru coletele comandate de pe platformele non-UE este 1 ianuarie 2026.

Singurele articole eliminate sunt cele declarate neconstituționale de Curtea Constituțională (CCR), referitoare la testele poligraf pentru angajații ANAF, ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și ai Autorității Vamale, în timp ce avizul psihologic de integritate a fost păstrat. Marți, 18 noiembrie, de la ora 13:00, pachetul legislativ va fi supus votului final în plenul reunit al Parlamentului.

Bolojan a confirmat că, odată cu adoptarea legii, impozitele pe proprietate și taxele auto pentru persoanele fizice vor crește chiar de la începutul anului viitor. Premierul a justificat aceste măsuri prin necesitatea reducerii deficitului bugetar și a închiderii breșelor fiscale provocate de pierderile din TVA și insolvențele artificiale.

