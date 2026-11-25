Curtea de Apel București a decis să mențină măsura arestului la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, constatând că aceasta este legală și temeinică. Măsura rămâne în vigoare până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile. Contestația fostului candidat la Președinție a fost respinsă ca inadmisibilă. Înainte de pronunțarea deciziei, Georgescu a transmis un mesaj în care a acuzat existența unor „dosare fabricate politic” și a afirmat: „Mă puteți omorî, dar mai mult de atât nu aveți ce-mi face”.

Curtea de Apel Bucureşti a respins, miercuri, contestaţia depusă de Călin Georgescu la măsura arestului la domiciliu şi a menţinut decizia. El are deja dispozitiv de monitorizare electronică.

„(...) respinge contestaţia formulată de inculpatul Georgescu Călin împotriva încheierii nr. 686/F/CP din data de 18.11.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ilfov, pronunţată în dosarul penal nr. 3846/93/2026/a1.1, ca inadmisibilă. (...) admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT împotriva încheierii nr. 686/F/CP din data de 18.11.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ilfov, pronunţată în dosarul penal nr. 3846/93/2026/a1.1, numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul G.C”, au decis, miercuri, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Curtea de Apel București a constatat „legalitatea și temeinicia măsurii arestului la domiciliu” dispuse față de Călin Georgescu prin încheierea din 9 noiembrie 2026, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, în dosarul penal în care apare numele fostului candidat la Președinție.

Această măsură devenise definitivă prin încheierea din 23 noiembrie 2026 a Curții de Apel București.

În minuta publicată miercuri, judecătorii precizează că mențin măsura arestului la domiciliu până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile.

„Constată legalitatea și temeinicia măsurii arestului la domiciliu, ce a fost dispusă față de inculpatul G.C. prin încheierea din data de 09.11.2026 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, în dosarul penal nr. 46441/3/2026, definitivă prin încheierea nr. 1289/DL din 23.11.2026 a Curții de Apel București, pe care o menține până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile”, se arată în soluția instanței.

De asemenea, magistrații au decis menținerea tuturor obligațiilor impuse inculpatului prin încheierea contestată a Tribunalului Ilfov.

Curtea de Apel București a stabilit totodată că restul dispozițiilor încheierii Tribunalului Ilfov rămân în vigoare, în măsura în care nu contravin noii hotărâri.

În ceea ce privește cheltuielile judiciare avansate de stat, acestea rămân în sarcina statului, în temeiul articolului 275 din Codul de procedură penală.

Mesajul lui Călin Georgescu la Curtea de Apel București

Înainte de pronunțarea deciziei, Călin Georgescu a transmis un mesaj la Curtea de Apel București, în care a vorbit despre ceea ce a numit „dosarele fabricate politic după decembrie 2024” și despre „sistemul dictatorial” care l-ar fi „prigonit”.

„Am înțeles că toate dosarele fabricate politic au venit după decembrie 2024. Înțeleg acest lucru într-un sistem dictatorial. M-ați prigonit, m-ați jignit, mi-ați umilit familia, în special pe soția mea, mi-ați batjocorit copiii. V-a mai rămas un singur lucru: glonțul! Mă puteți omorî, dar mai mult de atât nu aveți ce-mi face”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat la Președinție a transmis și un mesaj adresat poporului român, în care a vorbit despre pierderea demnității și despre libertatea de exprimare.

„Acum doi ani am pierdut nu doar o țară, ci am pierdut o demnitate de popor. Demnitatea unui popor se câștigă prin iubire, prin dreptate și prin grijă față de aproapele, față de cel suferind. (...) Să nu-ți fie teamă să fii prigonit, să fii pedepsit sau să fii arestat, să-ți fie teamă să fii liber și să nu spui nimic, să-ți fie teamă să poți vorbi și să alegi tăcerea”, a afirmat acesta.

Ședința de judecată s-a încheiat după aproximativ o oră. La sosirea la Curtea de Apel București, Călin Georgescu fusese întâmpinat de zeci de susținători, care au încercat să se apropie de el și să-l atingă. În acel moment s-a creat o busculadă.

Cum a ajuns Călin Georgescu în arest la domiciliu

Tribunalul Ilfov a decis, la 18 noiembrie, plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, hotărârea fiind contestată atât de procurorii DIICOT, cât și de fostul candidat la Președinție.

Procurorii au solicitat menținerea arestului preventiv, în timp ce Georgescu a contestat măsura, urmărind obținerea unei măsuri preventive mai puțin restrictive.

Anterior, la 9 noiembrie, Tribunalul București decisese înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. DIICOT a contestat această hotărâre, însă Curtea de Apel București a respins, la 23 noiembrie, contestația procurorilor, iar măsura arestului la domiciliu a rămas în vigoare.

În cazul arestului la domiciliu, Călin Georgescu are obligația de a nu părăsi locuința fără permisiunea instanței și de a respecta restricțiile stabilite de judecători. El trebuie să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat.

De asemenea, nu are voie să comunice direct sau indirect cu reprezentantul persoanei vătămate, Răzvan Liviu Leu, ori cu familia acestuia, cu Ionel Rusen sau cu martorii din dosar.

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Pe durata arestului la domiciliu, fostul candidat la Președinție este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Totodată, trebuie să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență, nu poate participa la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice și nu are voie să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul lui Ionel Rusen, inculpat în același dosar.

Georgescu, trimis în judecată în trei dosare

La 29 septembrie, magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Măsura a fost ulterior prelungită, înainte ca Tribunalul București să dispună înlocuirea ei cu arestul la domiciliu, la 9 noiembrie.

La 12 noiembrie, fostul candidat la Președinție a fost trimis în judecată într-un dosar alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Georgescu a mai fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de alte 20 de persoane, fiind acuzat de tentativă de lovitură de stat.

De asemenea, el este judecat într-un alt dosar în care este acuzat de propagandă legionară și de promovarea unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Editor : C.A.