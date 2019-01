Dacian Cioloș: Am decis să candidez la alegerile europarlamentare

Fostul prim-ministru Dacian Cioloș a transmis că va candida la alegerile europarlamentare din acest an, precizând că „România are nevoie vitală de a fi reprezentată în Parlamentul European de oameni competenţi, care să lupte pentru binele tuturor românilor”. Dacian Ciolos a anunțat că planul său este reconstruirea României, având de gând să muncească pentru ţara sa şi acasă, şi în Parlamentul European.

„Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificilă, pentru că orice discuţie care avea legătură cu acest subiect începea cu îngrijorarea celor din jurul meu: «Îţi dai seama că te vor ataca? Că vor spune că vrei să pleci la Bruxelles?» Nu o dată am analizat ce avem de făcut atunci când PSD şi «analiştii» lor în simbrie vor începe să ne atace - pe mine şi pe colegii mei - cu vorbele şi manipulările lor otrăvite. Până în momentul în care mi-am dat seama că greşeam fundamental. Agenda acestor indivizi care au capturat ţara, care vor să decidă cum trăim, cum gândim, cum ne va arăta viitorul, nu este şi nu poate fi agenda noastră”, scrie Cioloş pe pagina sa de Facebook.

„Trebuie să începem să ieşim din ceaţa toxică pe care unii vor să o aştearnă peste ţară. Cred că fiecare dintre noi are această responsabilitate pentru sine, pentru familia sa, pentru prietenii şi vecinii săi. Fiecare dintre noi are datoria de a se trezi din coşmarul acesta şi de a se implica fără teamă. Dezinteresul sau retragerea din faţa acestor politicieni nocivi nu este o soluţie. Pentru mine, alegerea de a candida la europarlamentare este un astfel de pas. După ce am înţeles că nu contează ce vor spune, că indiferent ce voi face oricum vor zice nişte enormităţi şi minciuni, am stat şi am cugetat la ce ar fi mai bine”, subliniază fostul premier.

Dacian Cioloş precizează că are în spate o carieră în instituţiile europene din care a învăţat şi a înţeles cum funcţionează Uniunea Europeană: „Nu sunt singurul român cu o astfel de experienţă, dar sunt unul dintre cei care pot folosi această experienţă la cel mai înalt nivel. Desigur, mulţi vor spune că vreau să plec departe de ţară, în cazul de faţă la Bruxelles. Dar nu este aşa, iar în perioada următoare am să fac tot ce îmi stă în putinţă să conving cât mai mulţi oameni de bunele mele intenţii. România are nevoie vitală de a fi reprezentată în Parlamentul European de oameni competenţi, care să lupte pentru binele tuturor românilor – atât al celor rămaşi acasă, cât şi al celor din diaspora”.

„Ca să facem ţara noastră bine, e nevoie să punem la bătaie toată priceperea şi toată energia noastră, pe toate fronturile. A fi europarlamentar nu înseamnă a-ţi părăsi ţara. Din contră! Iar planul meu e să începem să reconstruim România. Am de gând să muncesc pentru ţara mea şi voi face asta şi acasă, şi în Parlamentul European. Am decis să particip la înfiinţarea unui nou partid, care să ofere electoratului român o nouă perspectivă politică. Sunt dator să pun toate atuurile mele la dispoziţia partidului. Avem nevoie de tot ce putem oferi, începând cu primul test electoral, alegerile europarlamentare. De aceea, am decis să îmi depun candidatura în procedura internă a PLUS. Aş vrea să fie foarte clar: proiectul meu este în România. Altfel, nu ar fi fost nevoie să iniţiez un proiect politic aici şi aş fi fost de mult la Bruxelles sau în altă parte. Am iniţiat PLUS pentru a lucra în România şi pentru România. Iar candidatura la Parlamentul European se înscrie perfect în această logică. Noi, cei care credem că România trebuie să se schimbe şi că se poate schimba, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru asta. E nevoie de curaj şi de perseverenţă. Vă invit alături de noi, pentru că împreună putem schimba România”, încheie Cioloş.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,