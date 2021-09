Dacian Cioloș: Am primit în ultimele ore numeroase telefoane de la peneliști, mă roagă să nu mergem mai departe cu moțiunea

Dacian Cioloş a reacționat într-o postare pe Facebook, în urma declarațiilor făcute vineri de premierul Florin Cîțu. Acesta susține că a primit în ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atât din tabăra Cîțu, cât și din tabăra Orban și cu toții roagă USR PLUS să nu meargă mai departe cu moțiunea de cenzură. "Am văzut declarațiile lui Florin Cîțu încercând să se agațe de putere. Realitatea este că stătea pe un scaun cu patru picioare din care singur a rupt două și acum se întreabă pe ce parte cade", a mai scris Cioloș.

"Am văzut declarațiile lui Florin Cîțu încercând să se agațe de putere. Realitatea este că stătea pe un scaun cu patru picioare din care singur a rupt două și acum se întreabă pe ce parte cade. Am primit în ultimele ore numeroase telefoane de la peneliști. Unii din tabăra Cîțu, alții din tabăra Orban. Și unii, și alții mă roagă să nu mergem mai departe cu moțiunea și încearcă să-mi explice cât de rău va fi să pice premierul. Suntem cu toții de acord că Florin Cîțu este un dezastru, un politician incompetent care a aruncat totul în aer și pe care nu te poți baza. Dar, spre deosebire de ei, noi nu-l mai ținem în brațe. Singura soluție a PNL, astăzi, e să îl convingă pe Florin Cîțu să demisioneze ca să nu se facă de rușine public și să nu-i mai dea microfoane unde să mintă. Și așa electoral se îndreaptă spre un dezastru. Au posibilitatea sa facă acest lucru până la ședința Coaliției din această seară", a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Cioloș a mai precizat că USR PLUS își asumă moțiunea, la fel cum și-a asumat și guvernarea.

"În ceea ce ne privește, ne asumăm moțiunea, așa cum ne-am asumat și guvernarea. Ne-am asumat să pierdem puncte electorale pentru a face ceea ce trebuie pentru România. Am pierdut electoral pentru a susține un guvern care trebuia să facă reforme, nu unul care să fure 10 miliarde de euro. PNDL 3, în forma pe care vrea să o adopte premierul, asta este. Bani pentru primarii partidului împărțiți fără criterii. Noi ne-am opus și ne vom opune hoției, pentru că România nu are bani de tocat", a conchis liderul USR PLUS.

