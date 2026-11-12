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Dacian Cioloş anunţă un program de peste 1.700 de burse universitare pentru tinerii din Africa: 26 de universităţi partenere în România

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dacian ciolos
Foto: OIF
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Din articol
Burse pentru ştiinţă, tehnologie, agricultură, medicină şi alte domenii de interes comun 

Candidatul României la funcţia de Secretar general al Francofoniei, Dacian Cioloş, a anunţat, miercuri, lansarea unui program de cooperare academică între România şi Uniunea Africană, prin care universităţile româneşti vor pune la dispoziţia tinerilor africani până la 1.709 burse de studiu, începând cu anul universitar 2027–2028. 

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri seară, programul este rezultatul colaborării dintre Consiliul Naţional al Rectorilor din România (CNR) şi Comisia Uniunii Africane, iniţiate în urma discuţiilor purtate de Dacian Cioloş cu reprezentanţii Uniunii Africane, în prima parte a acestui an. 

Noua iniţiativă se adaugă programelor de burse deja finanţate de statul român pentru studenţii străini şi reprezintă o contribuţie suplimentară a universităţilor româneşti la dezvoltarea cooperării cu statele africane. 

„Viitorul Francofoniei se construieşte prin oportunităţile concrete pe care le oferim tinerilor. Am susţinut, încă de la începutul candidaturii mele, că trebuie să apropiem educaţia şi formarea profesională de nevoile economiilor şi de piaţa muncii. Mă bucur că dialogul pe care l-am avut cu Uniunea Africană a contribuit la dezvoltarea acestui parteneriat între universităţile româneşti şi Africa. Este un exemplu al modului în care văd eu dezvoltarea Francofoniei în viitor: de la dialog politic, la colaborare pe teren, între actorii interesaţi, pentru a crea oportunităţi pentru tineri.  Le mulţumesc Consiliului Naţional al Rectorilor din România şi universităţilor care s-au mobilizat pentru acest proiect. România are o tradiţie solidă în pregătirea studenţilor din Africa, iar acest program ne permite să creştem contribuţia la dezvoltarea Africii”, a declarat Dacian Cioloş. 

Burse pentru ştiinţă, tehnologie, agricultură, medicină şi alte domenii de interes comun 

Potrivit comunicatului citat, programul de mobilitate academică România–Uniunea Africană va oferi oportunităţi de studiu la nivel de licenţă, masterat şi doctorat în 26 de universităţi româneşti. 

Cooperarea vizează dezvoltarea competenţelor în domenii importante pentru viitorul continentului african, precum ştiinţa şi tehnologia, agricultura, medicina, schimbările climatice şi tranziţiile ecologică şi digitală. 

Bursele vor fi finanţate din veniturile proprii ale universităţilor participante. 

„Selecţia candidaţilor se va realiza prin cooperarea dintre Comisia Uniunii Africane, care va organiza preselecţia, şi universităţile româneşti, care vor efectua selecţia finală. Programul urmăreşte o reprezentare geografică echilibrată a statelor membre ale Uniunii Africane şi asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”, se arată în comunicatul de presă. 

Programul se înscrie în obiectivele Strategiei naţionale „România–Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare şi educaţie” şi contribuie la consolidarea relaţiilor academice, ştiinţifice şi umane dintre România şi statele africane. 

În paralel, Consiliul Naţional al Rectorilor va oferi încă 100 de burse pentru state francofone din Asia de Sud-Est, Caraibe şi Oceania, prin implicarea Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti şi a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. 

Programul de mobilitate academică România–Uniunea Africană urmează să fie implementat pe baza unui Memorandum de înţelegere între Consiliul Naţional al Rectorilor din România şi Comisia Uniunii Africane, prevăzut pentru o perioadă iniţială de cinci ani, cu posibilitatea de a fi prelungit. 

Editor : A.C.

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