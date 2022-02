Dacian Cioloș, cu demisia pe masă. Ședință decisivă la USR

La această oră este în desfășurare ședința Biroului Național al USR, controlat de facțiunea „team Barna” a partidului, în care va fi luat în discuție și programul prezentat de Dacian Cioloș pentru reformarea partidului. Tensiunile în interiorul USR au atins cote maxime în ultimele zile, după ce președintele Dacian Cioloș a amenințat cu demisia dacă nu-i este adoptat programul.

Conform statutului USR, în cazul vacantării postului de președinte, șefia formațiunii va fi preluată de vicepreședintele cu cea mai mare susținere în rândul membrilor: „Înlocuirea Preşedintelui se va face cu Vicepreşedinele care a luat cel mai mare număr de voturi la ultimul Congres, declanşându-se imediat procedura de Congres extraordinar în vederea alegerii noului Preşedinte”.

Acesta este Cătălin Drulă, care a anunțat public că este pregătit să preia conducerea partidului, dacă Cioloș va demisiona. „Îmi voi face datoria”, a declarat Drulă, vineri seara, într-o emisiune la B1tv.

Înainte de ședința BN de duminică, Dacian Cioloș le-a transmis membrilor USR, pe grupurile interne de comunicare, ca joacă cu demisia pe masă:

„Începem curând o întrunire a Biroului Național care are ca scop descoperirea cuvântului „demisie” în ultima noastră ședință. Vă spun eu ce am spus joi și voi spune și mâine, ca să fie foarte clar: dacă nu există susținere în BN pentru principiile și măsurile propuse, mandatul meu de președinte nu mai are sens. Și voi continua să lupt pentru acele principii alături de voi, ca simplu membru. Susțin 100% desecretizarea tuturor ședințelor de partid și transparentizarea trebuie să fie un deziderat permanent în politica noastră internă”.

