Dacian Cioloş, despre respingerea Rovanei Plumb: Normalitatea din PSD nu e şi normalitatea la nivel european

Dacian Cioloş a declarat, într-o intervenţie telefonică la Jurnalul de Seară de la Digi24, că Rovana Plumb a fost respinsă de comisia JURI pentru că „matrapazlâcurile şi modul de acţiune pe care l-au învăţat politicienii în PSD, nu funcţionează la Bruxelles”.

„De vină pentru acest eșec care afectează credibilitatea României pentru ca România, chiar dacă e condusa acum de un guvern PSD, nu se confundă cu PSD. Însă iată că PSD reuşeşte să facă România de ruşine şi de data asta. Doamna Dăncila a fost prevenita și de mine și de alții, de câteva săptămâni, că există acest risc ca doamna Plumb sa nu treacă prin Parlament pentru că matrapazlâcurile şi modul de acţiune pe care l-au învăţat politicienii în PSD, nu funcţionează la Bruxelles.

Oricât ar încerca dânsa să o dea pe patriotism şi că e împotriva României, nu, eu cred că noi am acţionat în interesul României, ferind România de o astfel de reprezentare acolo, în Comisia Europeană. Pentru că, clar, România va avea un reprezentant în Comisia Europeană. Dar nu putem merge cu oameni care fac jocuri, care au deja experienţă, pentru că ce au spus colegii de la ecologişti, de la grupul ecologist din Parlament, argumentul pe care ei l-au găsit a fost că doamna Plumb a mai fost în astfel de situaţii, în care a luat bani pentru campanie împrumut de la unul şi de la altul şi, ulterior, a facilitat angajarea copiilor persoanei respective în guvern, pe vremea când era în minister.

Oamenii, aici, au aflat despre acele lucruri şi nu de la noi, de la colegii români, au aflat pentru că numai pesediştii care stau cu capul în nisip şi au impresia că nu îi vede lumea îşi imaginează că ei sunt izolaţi în România. Şi evident că oamenii aici au îngrijorări pentru că e vorba de Comisia Europeană. E vorba de Comisia care reprezintă executivul european şi oamenii nu se joacă cu lucrurile astea. În comisia juridică care a luat această decizie nu e prezent niciun membru al parlamentului european de naţionalitate română, deci nu poate să spună doamna Dăncilă că a tras sforile opoziţia. Dar vedeţi cum e, când nu trage sforile opoziţia, sunt agenturili străine care acţionează împotriva intereselor României sau mai ştiu eu cine. Totdeauna alţii sunt de vină, doamna Dăncilă nu vede sau nu vrea să vadă adevărul privit în faţă cu curaj şi cu onestitate”, a declarat Dacian Cioloş la Digi24.

„Şeful comisiei juridice nici măcar nu a votat, tocmai pentru că e preşedintele comisiei juridice şi a vrut să-şi păstreze neutralitatea. Se poate verifica votul, cine sunt cei care au votat legat de cazul acesta de conflict de interes pentru doamna Plumb şi pentru candidatul ungar”, a răspuns liderul grupului Renew Europe la acuzele Vioricăi Dăncilă conform cărora şeful comisiei juridice ar fi votat împotriva Rovanei Plumb.

„Şi social democraţii (n. red. - europeni), indiferent ce culoare politică au, oamenii normali cu un comportament normal, văd aceste lucruri. E acelaşi comportament pe care l-au avut şi în campania electorală, când încercau să explice că dacă eşti european şi dacă aperi valorile şi principiile europene ești împotriva României. Acelaşi comportament pe care încearcă să-l justifice acum. Cu doamna Plumb care vinde peste noapte două apartamente, nu ştim în ce valoare, ca să-şi rezolve nişte probleme pe care le ştia dinainte. Pentru că nu au apărut peste noapte aceste probleme. Ele au fost subliniate de comisia juridică la evaluarea pe care au făcut-o declaraţiilor de avere. Deci povestea asta trenează, cred, de două săptămâni. Ceea ce s-a întâmplat în comisia juridică a fost finalizare a acestui proces de verificare.

Normalitatea lor nu e şi normalitatea la nivel european. Dacă eu am influenţat cu ceva lucrurile şi mă bucur că doamna Dăncilă recunoaşte că am o influenţă la nivel european şi o voi folosi în interesul româniei, în interesul valorilor şi principiilor pentru care noi am făcut campanie.

Noi în grupul Renew am discutat să evaluăm toţi candidaţii pe baza a patru criterii: competenţă, apărarea şi reprezentarea valorilor europene, integritate şi relevanţa profilului candidatului în raport cu scrisoarea de misiune pe care a primit-o din partea preşedintelui Comisiei pe baza portofoliului. Doamna Plumb a căzut la criteriul integritate”, a mai spus fostul prim-ministru.

Editor: Adrian Dumitru