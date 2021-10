Dacian Cioloș îi răspunde lui Ciucă: Este posibil ca USR să facă parte din guvern. Haideți să ne așezăm la masă

Dacian Cioloș i-a transmis marți seara premierului desemnat Nicolae Ciucă, după ce acesta a cerut un „armistițiu politic”, că USR este gata să facă parte dintr-un nou guvern.

„Am văzut propunerea, am avut o discuție în Biroul Național al USR. Din punctul nostru de vedere, România are nevoie de o majoritate, nu de un armistițiu. O astfel de majoritate este posibilă de data aceasta astăzi. Am propus din nou premierului și PNL soluții care să ne permită să construim majoritatea”, a declarat Dacian Cioloș.

„USR poate să facă parte dintr-un guvern de coaliție condus de Nicolae Ciucă, dar trebuie să se renunțe la tergiversări, dacă își doresc să construim o majoritate care să guverneze în mod stabil. Haideți să ne așezăm la masă și să construim această majoritate cât mai repede posibil, pentru că un guvern minoritar are un grad ridicat de instabilitate”, a mai adăugat președintele USR.

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a trimis marți o scrisoare liderilor partidelor parlamentare în care le propune un „armistițiu politic” pentru următoarele luni. Ciucă speră să găsească astfel susținere parlamentară la USR și PSD pentru învestirea unui guvern minoritar PNL-UDMR. Premierul desemnat recunoaște în document că se află într-un „blocaj sever”.

