Dacian Cioloş: La Parlamentul European nu s-a primit nicio altă nominalizare pentru postul de comisar european

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat la Digi24 că la Parlamentul European nu a fost primită nicio altă nominalizare pentru postul de comisar european din partea României.

Dacian Cioloş a subliniat că oricine ar fi persoana propusă, trebuie acceptată întâi de preşedinta Comisiei Europene.

Totodată, liderul PLUS s-a întrebat ce legimititate mai are Viorica Dăncilă să insiste cu propunerile făcute, în prag de moţiune de cenzură.

"Nu am primit la Parlamentul European nicio altă nominalizare decât Rovana Plumb, care a fost respinsă, aşteptăm şi noi să vedem, am văzut doar ce s-a vehiculat în presă. Aşteptăm să vedem ce acceptă preşedinta comisiei, nu e vorba doar de ce vrea doamna Dăncilă al cărei Guvern e pe cale să cadă, nu ştim câtă legitimitate mai are Dăncilă să insiste acum pentru un candidat din partea PSD.

Dar, oricine ar fi, trebuie acceptat întâi de preşedinta Comisiei, şi ea ne va prezenta noua candidatură din partea României. Trebuie să fie o persoană demnă de acest portofoliu", a declarat Dacian Cioloş.

În ședința CEx de marțea trecută, Dăncilă i-a înaintat pe europarlamentarul Dan Nica și Gabriela Ciot, secretar de stat pentru afaceri europene.

În ziua următoare, președintele Kaus Iohannis îi cerea premierului Viorica Dăncilă să nominalizeze un alt comisar european pentru portofoliul transporturilor primit de România.

Viorica Dăncilă a declarat miercuri că până la sfârşitul săptămânii, va trimite către Comisia Europeană propunerile pentru funcția de comisar european, Dan Nica și Gabriela Ciot. Premierul preciza că nu l-a informat încă pe Klaus Iohannis, pentru că mai întâi vrea să transmită propunerile la CE.

Redactare G.M.