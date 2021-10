Dacian Cioloş: Liberalii să îşi clarifice situaţia. Nu putem merge să discutăm cu bucăţi din PNL

Preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, susține că liberalii trebuie să îşi "clarifice situaţia şi să vină cu o propunere", după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament. "Nu putem merge noi să discutăm cu bucăţi din PNL. Şi noi am avut alegeri în USR PLUS şi vedeţi că avem o poziţie clară, unitară, coerentă", a spus, marți, Cioloș, după ce Guvernul Cîțu a fost demis.

"Aşteptăm să vedem ce vrea PNL şi cine decide în PNL. O majoritate se poate construi cu PNL, ca atare. Eu cred că prima dată în interiorul PNL-ului trebuie să îşi clarifice ei situaţia şi să vină cu o propunere. Şi, după ce au o propunere, putem discuta care va fi poziţionarea noastră. Nu putem merge noi să discutăm cu bucăţi din PNL. Şi noi am avut alegeri în USR PLUS şi vedeţi că avem o poziţie clară, unitară, coerentă. Întâi ne aliniem noi în partid şi apoi venim să vă spunem care e poziţia USR PLUS. Cred că aşa ar fi firesc şi normal şi din partea PNL", a arătat Cioloş, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Potrivit liderului USR PLUS, în urma adoptării moţiunii de cenzură, "jocul politic se resetează şi pot începe discuţiile pentru formarea unui Guvern care chiar să lucreze pentru reforme, pentru România, nu în interesul unui partid sau al unei persoane".

Ce variante are USR PLUS după demiterea Guvernului Cîțu

Cioloș susține că singura formulă de guvernare în care USR PLUS ar putea să intre este alături de PNL şi UDMR, dar cu un alt premier, în locul lui Florin Cîţu.

"După ce această moţiune a trecut şi Florin Cîţu, ca premier, devine de astăzi, istorie, USR PLUS are varianta reînceperii discuţiilor cu PNL, dacă PNL îşi va dori acest lucru şi dacă PNL este în măsură să facă o altă propunere de premier decât Florin Cîţu. Şi, atunci împreună cu PNL şi cu UDMR, suntem dispuşi să discutăm refacerea coaliţiei de guvernare, cu un program de reforme şi un calendar ataşat, foarte precis. Dacă nu, cealaltă variantă pentru USR PLUS este rămânerea în opoziţie, dacă PNL intenţionează să facă o altă majoritate cu PSD, majoritate care a mai funcţionat inclusiv pentru a amâna până la sfântul aşteaptă moţiunea pe care USR o propusese de câteva săptămâni", a spus el.

Cioloş a precizat că, în acest moment, "mingea e şi în terenul" preşedintelui Klaus Iohannis, având în vedere că urmează discuţiile pentru refacerea unei majorităţi de guvernare.

"Dacă PNL ne propune să facem o discuţie, putem avea această discuţie şi înainte de a merge la Cotroceni. Dacă nu, vom merge la Cotroceni - dacă domnul preşedinte ne invită - vom vedea care e soluţia pe care domnul preşedinte o propune, pentru că şi dânsul poate să contribuie la construcţia unei majorităţi şi, în funcţie de aceste lucruri, vom lua decizia", a transmis liderul USR PLUS.

Cioloș a menţionat că USR PLUS îşi doreşte un premier care să îşi asume un program de guvernare, cu un calendar de reforme "foarte precis", dar şi un anumit "mod de lucru" în Executiv, scrie Agerpres.

"Nu vă pot spune că vom vota orice, că votăm o mătură dacă e pusă acolo. Haideţi să vedem numele respectiv şi să vedem care e motivul pentru care e propus numele respectiv, pornind de la obiectivul pe care îl fixăm. Deci, nu pot să spun că vom vota orice nume, dar suntem dispuşi să discutăm, să găsim o formulă", a precizat Dacian Cioloş.

