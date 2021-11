Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni, în direct la Digi24, că USR nu susține demersul AUR pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Liderul USR a vorbit și despre votul pentru învestirea guvernului Ciucă și despre ce va urma după, dacă guvernul PNL-UDMR nu trece de votul Parlamentului.

„România are nevoie acum de un guvern care să scoată țara din criză. România nu are nevoie de o altă criză pe care să o adăugăm la cele pe care le traversăm deja. AUR nu face decât să alimenteze aceste crize. Suspendarea președintelui acum nu e o soluție. Nu vedem ce ar aduce pentru rezolvarea crizei. Noi cerem asumarea responsabilității PNL să ne spună ce vor de viața politică. Să ne spună PNL și președintele. Florin Cîțu sper că a înțeles că a picat și acum soluția e refacerea coaliției în jurul unui guvern care să își asume reforme și să scoată țara din criză. Asta e opțiunea USR. Avem nevoie de parteneri care să își asume”, a declarat Dacian Cioloș.

Președintele USR spune că nu a găsit deschidere la PNL pentru refacerea coaliției de guvernare și că varianta Ciucă este „o variantă înfundată”.

„Am văzut totală lipsă de deschidere pentru refacerea coaliției în aceste ultime zile. Mie îmi e foarte greu să înțeleg care a fost logica acestui premier care a spus că vrea majoritatea dar nu vrea să o construiască cu cei cu care ar fi putut. (...) Nu am văzut deschidere până acum. Cîțu a repetat sistematic că mandatul PNL e guvern minoritar. Nici nu sunt capabili și nici nu vor să voteze un guvern minoritar. Noi am propus guvern minoritar și nu l-au votat. Se duc pe o variantă înfundată fiind clar că nu asta rezolvă problema”, declară Cioloș.

Acesta spune că nu a mai vorbit cu premierul desemnat.

„Nu am mai vorbit cu domnul Ciucă. Eu le transmit și public că în momentul în care vor dori refacerea coaliției și au un mandat, noi suntem gata. (...) Vom vedea care e varianta pe care o are președintele. Noi am pus pe masă o propunere de premier, de refacerea a coaliției, am fost dispuși să discutăm și refacerea coaliției și după ce domnul Ciucă a fost propus premier. Dacă nu există altă soluție, ne îndreptăm spre anticipate. Nouă nu e teamă de anticipate. Există încă varianta de refacerea a coaliției. Singura varianta de guvernare în care USR intră este un guvern cu PNL și UDMR. Noi nu vom guverna niciodată cu PSD”, a mai declarat Dacian Cioloș.