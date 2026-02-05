Live TV

Dacian Dragoș, despre încercarea AUR de a-l suspenda din CCR: Indirect poate fi vizat Nicușor Dan

SEP_CCR_ILUSTRATIE_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dacian C. Dragoș, judecător al Curții Constituționale. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Judecătorul Dacian Dragoş, care a fost numit prin decret prezidenţial în funcţia de magistrat în cadrul Curţii Constituţionale a României, a explicat, joi seară, că şeful statului, Nicuşor Dan, a ales dintre mai multe CV-uri pe care le avea la Administraţia Prezidenţială. Dacian Dragoş a precizat că nu el şi-a trimis CV-ul la Preşedinţie şi nu-l cunoştea pe şeful statului. El susține că ținta proceselor intentate de avocata Silvia Uscov din partea AUR privind suspendarea actelor prin care el și Mihai Busuioc au fost numiţi ca judecători la CCR l-ar viza indirect pe Nicușor Dan. 

„Strict vorbind de aceste procese, uitându-mă la modul cum au fost începute, momentul ales, stabilitatea lor, asta poate să vadă orice jurist de bună-credință, la faptul că nu se invocă un interes. M-am trezit între sărbători că mă plictiseam și vreau să fac asta, nu văd ceva consistent, poate fi o lovitură să se dea celui care m-a numit, eu nu am ce să caut în ea, sunt victimă colaterală. Nu văd de ce au ales această modalitate, pentru că și celelalte acțiuni – se vede că e luptă politică pe față”, afirmă Dacian Dragoș la Antena3 CNN. 

Acesta spune că ținta acestor contestări ar putea fi indirect Nicușor Dan. 

„Indirect, poate fi și acest lucru, pentru că altfel nu văd de ce – într-o lume normală și cu instanțe decente, așa cum sunt în România, nu au cum să nu respingă astfel de acțiuni. Să le introduci doar așa, șicanator... nu văd alte explicații, nu știu care e ținta din spate, dar, văzând ce se întâmplă în societate și această ruptură între cei care acceptă situații constituționale și legale și cei care nu le acceptă, mă gândesc că poate fi și altă țintă, că altfel nu-mi explic”, susține Dacian Dragoș. 

Judecătorul Dacian Dragoş a explicat, joi seară, cum a fost selectat de către preşedintele Nicuşor Dan pentru a fi numit la Curtea Constituţională. 

„Din câte am înţeles, au fost mai multe CV-uri care au fost primite la Preşedinţie din zona academică şi a practicienilor dreptului şi s-a ajuns la o triere. Efectiv cred că a fost o decizie a domnului preşedinte, pe care nu-l cunoşteam înainte, deci n-am avut contacte cu domnul preşedinte înainte. A ales o listă scurtă şi am avut o convorbire. A avut probabil cu toţi cei de pe lista scurtă o convorbire, două, în care, efectiv, a trecut prin CV-ul şi realizările fiecăruia. Am discutat despre cum vedem până la urmă profesia, Curtea Constituţională, societatea, reformele şi aşa mai departe, toate aceste lucruri într-o discuţie normală şi pe urmă, sigur, m-a informat că este alegerea dânsului să mă numească pe mine”, a explicat judecătorul CCR. 

Magistratul a precizat că nu şi-a depus personal CV-ul. 

„Nu am depus CV-ul, a fost alegerea preşedintelui”, a explicat Dacian Dragoş. 

Judecătorul a spus şi ce a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan. 

„M-a întrebat de ce la Babeş-Bolyai  e o cultură organizaţională mai orientată pe caritate faţă de alte universităţi sau în alte locuri. Care este secretul acestei culturi organizaţionale? Am spus că, până la urmă, de la conducere vine totul şi că, sigur, chiar cred acest lucru că de acolo se dă, până la urmă, azimutul, nu? ”, a spus Dacian Dragoş. 

Judecătorul a povestit că preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis că speră să facă o treabă bună. 

„A spus că efectiv speră să fac o treabă bună, că are încredere că voi face o treabă bună şi că, dacă am nevoie vreodată să ne sfătuim, e la dispozitie, dar niciodată n-a mai discutat cu mine, n-a intervenit pe nimic, n-am discutat absolut nimic după aceea”, a explicat Dacian Dragoş. 

În iulie 2025, trei noi judecători numiţi la Curtea Constituţională - Dacian Cosmin Dragoş, Csaba Asztalos şi Mihai Busuioc - au depus jurământul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan şi a preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului. 

Dacian Cosmin Dragoş a fost numit de preşedintele Nicuşor Dan. 

Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior. Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior. 

Curtea de Apel Bucureşti a amânat, pentru a treia oară, pentru data de 11 februarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională - Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş. 

