Dan Barna, despre relația cu Florin Cîțu: Foarte bună. Când i-am cerut demisia, aceea era poziția corectă

La două săptămâni după ce i-a cerut demisia, vicepremierul Dan Barna spune că are o relație foarte bună cu premierul Florin Cîțu. Liderul USR susține că nu a exagerat atunci când a spus că USR PLUS nu poate să meargă mai departe dacă Florin Cîţu rămâne în fruntea Guvernului.

Potrivit lui Dan Barna, aceea era poziția corectă pe care trebuia să o adopte la acel moment.

Moderator Digi24: Ce fel de relație aveți cu Florin Cîțu?

Dan Barna: Foarte bună, colegială.

Moderator Digi24: Asta înseamnă că ați avut o discuție lămuritoare cel puțin?

Dan Barna: Cele două zile de săptămâna trecută au avut exact acest rol, să resetăm funcționarea și am o relație colegială, o consider în regulă. A fost un moment dificil al coaliției, am avut maturitatea să îl depășim și suntem pe o logică de construcție și de consolidare a încrederii.

Moderator Digi24: Ați exagerat când ați zis că nu se mai merge mai departe cu Cîțu?

Dan Barna: La momentul acela era poziţia asumată şi poziţia corectă. În urma dialogului, am găsit o variantă prin care am decis să mergem mai departe, tocmai pentru că în această perioadă de criză şi de, pot să spun dramatism pentru România, când mulţi oameni suferă din cauza acestei pandemii, era important să găsim o soluţie şi să regăsim lucrurile care ne leagă şi care ne ţin împreună, decât să le accentuăm pe cele care ne separau.

Coaliția s-a confruntat cu primul scandal major, după demiterea ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Din acel moment, între partenerii de guvernare a avut loc un adevărat război al declarațiilor. În prima fază a discuțiilor, liderii USR PLUS anunțau că premierul nu mai are sprijinul lor. "Partidele și-au exprimat argumentele. Noi nu mai acordăm încrederea premierului Florin Cîțu", spunea atunci Dan Barna.

În același context tensionat de la Sănătate, cei doi s-au contrat și pe tema posibilelor inadvertențe privind modul de raportare a deceselor din cauza COVID. În timp ce vicepremierul Dan Barna afirma că premierul Florin Cîțu fusese informat despre această problemă, premierul spunea că vicepremierul nu a prezentat în nicio ședință de Guvern vreo notă de informare cu privire la aceste aspecte și i-a cerut să prezinte "ce soluții a dispus".

