Dan Barna îl ironizează pe Victor Ponta: A încercat să fie un jucător fără să aibă nici cărți, nici abilitate

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni,că Victor Ponta Ponta a încercat să fie un jucător fără să aibă nici cărți, nici abilitate, ca reacție la faptul că acesta se împotrivește învestirii Guvernului Orban, deși parlamentari ProRomânia au anunțat că vor vota în favoarea Executivului condus de PNL.

”Victor Ponta a încercat să fie un jucător fără să aibă nici cărți, nici abilitate. Este, în momentul de față, un partid de strânsuri. Are conflictele și problemele partidelor de strânsură. Un partid făcut din oameni care sunt tot PSD, care reacționează fiecare pe cont propriu, fiecare în funcție de cât de bine sau de rău a negociat”, a declarat Dan Barna.

Victor Ponta, liderul ProRomânia, l-a acuzat, luni, pe europarlamentarul Mihai Tudose de trădare, afirmând că acesta a este ”negociatorul” cu PNL.

”Dacă vă puneați întrebarea cine este <negociatorul> cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD și cu Ludovic Orban în Weekend să votăm cu PNL! Cel pentru care am muncit toți să ajungă la Parlamentul European - și care ne-a mințit în față pe toți că nu merge , doar candidează să ajute lista ! Cel pentru care am cedat mandatul meu câștigat pe lista ProRomania! E bine că măcar separăm apele / dar este greșeală mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările și ticalosiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puțini dar fără vânzători”, a scris pe Facebook Victor Ponta.

Parlamentarii se întrunesc, luni, de la ora 14:00, în ședință comună de plen, pentru a vota învestirea Guvernului Orban. Pentru a putea fi învestit sunt necesare cel puțin 233 de voturi, pe care premierul desemnat susține că le are.