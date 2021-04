Dan Barna: Încrederea în Coaliție a fost zdruncinată, iar acum o reconstruim. Dacă am fi plecat, am fi fost imaturi

Vicepremierul Dan Barna a declarat vineri la Digi24 că în prezent se reconstruiește încrederea recent zdruncinată în Coaliție de demiterea fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. Barna a precizat și că USR PLUS a dat dovadă de maturitate în urma deciziei de a rămâne la guvernare, în ciuda tensiunilor apărute.

Copreședintele USR PLUS spune că în acest moment coaliția stă pe baze mai solide decât cele cu care a pornit în decembrie.

"Dacă am fi plecat (de la guvernare - n.r.), probabil am fi fost imaturi, pentru că tensiunea era despre funcționarea noastră ca echipă și mai puțin despre România. În momentul de față coaliția stă pe baze cert mai solide decât cele cu care am plecat în decembrie și asta e și încurajator și emoțional mai echilibrat pentru toți partenerii din coaliție", a spus Dan Barna, la Digi24.

În ce privește eventualele reproșuri că l-ar fi abandonat pe Vlad Voiculescu, Barna spune că nu este o chestiune de abandonat pe cineva. "Vlad rămâne în continuare unul dintre colegii și unul dintre personajele politice ale USR PLUS și nu va dispărea, nu se va volatiliza", a mai declarat vicepremierul.

În opinia lui Barna, Coaliția funcționează pe încredere și pe reguli.

„În această săptămână am detaliat regulile și reconstruim încrederea, ca să fiu foarte onest unde suntem la momentul acesta. A fost zdruncinată la începutul săptămânii prin luarea unei decizii pe care noi am înțeles că ar fi trebuit să fie diferită decât s-a întâmplat. Am discutat, am dat dovadă de maturitate. Dacă am fi plecat atunci probabil am fi fost imaturi pentru că această tensiune era despre funcționarea noastră ca echipă și mai puțin despre România”, afirmă vicepremierul.

Jurnalistul Digi24 a dezvăluit că a fost înregistrată o emisiune cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, în care acesta a fost întrebat "care au fost adulții din încăpere", adică cei care au ținut coaliția împreună, iar Ghinea a răspuns scurt: Dan Barna și Klaus Iohannis.

"Mă bucură această apreciere a colegului meu. Este într-adevărul rolul pe care înțeleg să îl am în această coaliție și din poziția de vicepremier în Guvern și din poziția de co-președinte al unuia dintre partidele din coaliție. Cât timp există o cale, eu încerc să găsesc forța și înțelepciunea să o găsesc și să mergem pe acea cale ca și coaliție", a conchis Dan Barna.

