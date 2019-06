Dan Barna: Moțiunea de cenzură va fi depusă cel mai probabil săptămâna viitoare

Președintele USR, Dan Barna, spune că moțiunea de cenzură a opoziției va fi depusă cel mai probabil săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut după consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis.

Dan Barna a spus că delegația a discutat cu șeful statului și despre scenariile de după moțiune, în cazul în care aceasta trece în Parlament.

„Am încercat să analizăm și calendarul posibil pe marginea moțiunii de cenzură, pe care opoziția o va depune cel mai probabil săptămâna viitoare. În situația în care moțiunea va trece, vom discuta despre un guvern interimar sau un nou guvern. Alegerile anticipate după prezidențiale sunt o necesitate și asta i-am transmis și președintelui, pentru că altfel am rămâne captivi ai unei majorități parlamentare care nu mai funcționează în România. Am transmis că vom susține orice variantă a unui Guvern non PSD. Plus alegerea primarilor în două tururi și acea corectare a OUG 114”, a spus Dan Barna, marți, la Cotroceni.

El a vorbit și despre revizuirea Constituției în urma referendumului pe justiție din 26 mai și a spus că ar trebui să fie inclusă în Legea fundamentală și inițiativa „Fără penali în funcții publice” a USR.

„Am prezentat și punctele de vedere ale USR și Alianței USR-PLUS. Noi considerăm că ar trebui să fie reforma constituțională cumva un pic mai largă, dar ea oricum va fi axată pe reducerea OUG. Președintele a fost de acord că inițiativa Fără Penali în funcții publice va trebui să facă parte din această revizuire, pentru că e o inițiativă legitimă, legală și morală. Vom continua să avem aceeași perspectivă fermă pe respectarea statului de drept și vom face efoturi să aliniem legile justiție cu recomandările Comisiei de la Veneția”, a spus Dan Barna.

Surse: Digi24, Mediafax