Dan Barna: Patriarhul Daniel are o viziune modernă referitoare la fake-news-urile legate de cip-uri în vaccin şi alte inepţii

Părintele patriarh are o viziune deschisă şi modernă referitoare la toate acele fake-newsuri pe care le vedem legat de cip-uri în vaccin şi alte inepţii, spune Dan Barna, după întâlnirea pe care a avut-o cu PF Daniel. Acesta a vorbit cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe și despre un ghid cu informații despre vaccinare.

„M-am bucurat foarte mult să văd că părintele patriarh are o viziune deschisă şi modernă referitoare la toate acele fake-newsuri pe care le vedem legat de cip-uri în vaccin şi alte inepţii. Este unul dintre cei care susţine informarea şi educarea oamenilor cu informaţii corecte dinspre medicii de familie. Am discutat despre varianta sau perspectiva unui nou ghid, unui nou instrument de comunicare transmis prin intermediul bisericii către cetăţeni, tocmai pentru a transmite informaţia medicală, informaţia corectă legată de valul patru şi de impactul acestei variante a virusului”, spune Dan Barna, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă a discutat cu Patriarhul Daniel despre faptul că există preoţi care nu îndeamnă oamenii spre vaccinare, el a răspuns afirmativ.

„Da, ştia. Era la curent cu acele voci care transmit informaţii false legate de efecte nedovedite nicăieri ale vaccinului. Chiar mi-a spus că a transmis mesaje către acei prelaţi, în mod individual, de a se limita la rolul lor spiritual, la rolul lor ecumenic şi de a nu transmite informaţii... pentru că medicii - iar ăsta este mesajul pe care l-am reţinut la această întâlnire - medicii sunt cei care trebuie să transmită informaţiile corecte şi reale”, conchide Barna.

Vicepremierul Dan Barna, lider USR PLUS, i-a cerut săptmâna trecută premierului Florin Cîţu să iniţieze un dialog cu Biserica Ortodoxă pentru a deveni partener pentru vaccinare: „În perspectiva valului patru cred că se poate găsi şi în rândul bisericii o rezonabilitate legată de susţinerea acestui mesaj de vaccinare”.

„Cred că este momentul să discutăm foarte clar şi-i voi propune premierului ca în şedinţa de guvern să avem un dialog cu Biserica Ortodoxă şi un parteneriat cu Biserica Ortodoxă, ca partener pentru vaccinare. Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru, şi iată - Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil, sunt convins şi am încredere în îţelepciunea şi a părintelui Patriarh Daniel - n.r.) şi a celorlalţi ierarhi că acest mesaj e timpul să fie dat, tocmai pentru ca românii să afle pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important e să ne vaccinăm pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă de care am crezut că am scăpat”, spunea Barna.

Editor : R.K.