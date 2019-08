Dan Barna răspunde criticilor lui Cosette Chichirău, de faţă cu ea: E o strategie electorală

Dan Barna i-a răspuns contracandidatei sale la şefia USR, Cosette Chichirău, pe tema alegerilor interne organizate înaintea celor prezidenţiale: ar fi fost o perioadă de logică electorală internă pe toată perioada campaniei prezidenţiale, ceea ce nu ar fi fost bine. Cei doi au susţinut o conferinţă de presă comună, în care au subliniat că este normal să aibă critici unii pentru alţii, pentru că doar aşa există progres. „Nu există conflicte, atacuri si dezbinări”, a spus Chichirău.

„USR este un partid tânăr, în care libertatea de expresie este preţuită şi apreciată. Privesc toate aceste poziţionări ale colegei mele ca strategii electorale. Vom vedea până la final, când vom avea votul, la începutul lunii septembrie ce vor decide membrii partidului, pentru că, indiferent de campaniile prin care am trecut şi vom mai trece, în momentul în care avem o decizie şi un vot, partidul se aliniază cu totul în spatele poziţiei asumate de noi împreună”, a afirmat Dan Barna.

Întrebat dacă era mai bine să nu se suprapună alegerile interne cu cele prezidenţiale, Barna a răspuns: „Ar fi fost o perioadă de logică electorală internă pe toată perioada alegerilor pentru preşedinţia României”.

Potrivit lui Dan Barna, este mai simplu ca alegerile interne să se încheie la mijlocul lunii septembrie, iar apoi să urmeze două luni în care partidul să fie concentrat pe campania pentru alegerile prezidenţiale.

Cosette Chichirău: În calitate de preşedinte USR aş face o campanie absolut genială pentru Dan

„Eu cred că USR e un partid care este foarte aproape de maturitate. Nu suntem chiar un partid matur, dar ajungem acolo şi atunci înseamnă că avem foarte mulţi lideri. Eu pot să mă gândesc la 20-30 de lideri din USR, mulţi dintre ei sunt în echipa cu care eu candidez la Biroul Naţional, care ar putea să-şi asume rolul de preşedinte al partidului.

Suntem un partid democratic, asta înseamnă că nu avem un lider suprem care trebuie să aibă toate funcţiile: şi preşedinte de partid, şi candidat la Preşedinţia României, şi mai ştiu eu ce alte funcţii mai apar. Şi este complet legitim ca cineva să vrea să candideze, să-şi asume conducerea partidului în timp ce avem această campanie prezidenţială.

În calitate de preşedinte USR aş face o campanie absolut genială pentru Dan, aş pregăti în acelaşi timp candidaţii la locale, în această toamnă nu putem uia de alegerile locale, mai ales că USR u a participat niciodată la alegerile locale. Indiferent cine câştigă noi suntem uniţi pentru dan Barna la Cotroceni”, a declarat la rândul său Cosette Chichirău.

Cosette Chichirău: Nu există atacuri, conflicte şi dezbinări

Ea a spus că ar vrea ca „USR să arate României că există şi alte modele decât liderul suprem”, aşa cum sunt în SUA, preşedintele de partid este un organizator, candidaţii sunt cu totul alţii.

„Nu există un conflict. Dacă nu am fi un partid democratic, nu ar putea să existe critici. Eu cred că România şi USR sunt democraţii, aşadar mi se pare complet legitim să avem critici unii pentru alţii, aşa există progres. Nu există atacuri, conflicte şi dezbinări”, a mai spus Chichirău.

Cosette Chichirău, contracandidata lui Dan Barna la șefia USR, i-a cerut acestuia să amâne alegerile și l-a provocat la o dezbatere internă, acuzându-l că a făcut două greșeli „care dau de gândit” membrilor USR, dar pe care are ocazia să le repare. În caz contrar, Cosette Chichirău spune că Dan Barna își va pierde legitimitatea.

„Ai refuzat orice dezbatere în cursa internă pentru președinția partidului până pe 31 august, ultima zi de campanie. Ai organizat alegerile interne înaintea celor prezidențiale. Două greșeli care ne dau de gândit. Dar a greși e omenește. Repară aceste greșeli acum - hai să dezbatem, hai să amânăm alegerile - și vei putea intra onorabil în cele două curse, pentru președinția USR și a țării. Persistă în greșeală și îți vei pierde legitimitatea de a candida într-un proces democratic, pentru că nu pare că susții democrația”, a scris Cosette Chichirău într-un mesaj postat pe un grup de discuții al USR.

„Cred în principii și cred în democrație. După 16 ani petrecuți în SUA, nu m-am întors în România ca să tac. Nu m-am întors ca să susțin niște oameni pentru niște funcții. M-am întors ca să construim democrația în România. Ajută-mă!”, îi cere deputata USR Cosette Chichirău lui Dan Barna.

USR își va alege noul președinte la jumătatea lunii septembrie. Bătălia se poartă între Dan Barna, actualul șef al partidului, și deputatul de Iași Cosette Chichirău, fiecare purtând o campanie internă pentru a-și atrage voturile membrilor formațiunii, pentru că la USR președintele este ales prin votul tuturor membrilor. Votul electronic direct are loc între 1 și 3 septembrie.

Fiecare are o platformă-program și o echipă de lideri care ar veni la conducere odată cu victoria la congres. Dan Barna pare favorit prin prisma candidaturii la Președinția României, dar Cosette Chichirău are reproșuri concrete de făcut modului în care acesta conduce partidul, acuzându-l că a devenit captivul unui grup intern și că relația cu PLUS a fost gestionată „în genunchi”, după cum declara într-un interviu acordat zilele trecute Digi24.r0.

Surse din interiorul USR au declarat pentru Digi24.ro că în urma acestui mesaj, Dan Barna a luat un taxi și s-a dus la Iași, acolo unde era Cosette Chichirău, având o discuție-dezbatere în fața câtorva membri USR.

Redactare Georgiana Marina