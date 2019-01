Dan Barna (USR): Dacă ne aliem cu PLUS, câștigăm alegerile europarlamentare

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, susţine că în situaţia în care partidul său se va alia cu PLUS, va câştiga alegerile europarlamentare, iar în caz contrar, consideră că USR se va clasa pe locul doi la acest scrutin, după PSD, relatează Agerpres.

Dan Barna și Dacian Cioloș urmează să decidă dacă formațiunile lor, USR, respectiv PLUS, vor candida pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019

USR şi PLUS vor anunţa în 2 februarie dacă vor candida pe o listă comună la europarlamentare, a declarat Dan Barna duminică.



„USR este într-un proces de negociere cu partidul PLUS şi probabil până la finalul săptămânii viitoare, în următoarele zile, vom avea o decizie dacă vom merge pe listă comună la europarlamentare sau vom merge separat. Pot să vă asigur că în situaţia în care această negociere va avea un rezultat pozitiv şi vom avea o listă comună, această posibilă alianţă are toate şansele şi va câştiga fără îndoială alegerile europarlamentare. (...) Sâmbăta viitoare, pe 2 februarie, va avea loc un comitet politic la USR şi de asemenea este un consiliu naţional la PLUS, în care se va lua o decizie într-un sens sau altul de către forurile statutare ale partidelor. Practic, sâmbăta sau duminica viitoare vom avea un răspuns referitor la strategia electorală pentru europarlamentare”, a spus Dan Barna, într-o conferinţă de presă.



Potrivit liderului USR, negocierea cu PLUS este strict pentru candidaturile la europarlamentare, însă se discută şi despre obiectivul comun, de a ajunge la guvernare în 2020. „În momentul de faţă discutăm despre alianţa la europarlamentare. (...) Strict tehnic, discuţia nu trece de europarlamentare, dar obiectivele sunt acelea ca această alianţă să guverneze România din 2020", a explicat Dan Barna.



Dan Barna spune că dacă USR va candida singur la europarlamentare are şanse să obţină, probabil, patru europarlamentari.



„Dacă această alianţă nu va avea loc, ceea ce este o posibilitate de negociere, evident, noi suntem convinşi că USR are potenţial să devină a doua forţă politică a României. (...) În momentul de faţă, cu peste 8.000 de membri, cu peste 300 de filiale, cu aceste instruiri (...) şi cu capacitatea de campanie pe care am dovedit-o (...) nu avem nicio îndoială că avem capacitatea şi resursele să fim a doua forţă politică la europarlamentare. (...) Ce pot să vă confirm este că am discutat cu colegii mei diverse scenarii de rezultate la europarlamentare. (...) Datele din sondaje sunt 12-14%, acest procent generând foarte probabil un scor la europarlamentare cu patru europarlamentari, o variantă logică”, a arătat Dan Barna.



Alături de Dan Barna, la conferinţa de presă au fost prezenţi şi primii trei candidaţi la europarlamentare ai USR: Cristian Ghinea, Clotilde Armand şi Nicolae Ştefănuţă.



USR a discutat în acest week-end, la Sibiu, despre strategia la europarlamentare. La această întâlnire au fost prezenţi aproape 600 de membri USR, potrivit lui Dan Barna.

În ceea ce privește PLUS, cea mai nouă formațiune politică din România a avut, sâmbătă, prima Convenție Națională la care fostul premier Dacian Cioloș a fost ales președintele partidului. Anterior, Dacian Cioloș declarase că a avut discuţii cu preşedintele USR, Dan Barna, dar negocierile pentru o colaborare vor începe după ce vor fi alese şi structurile de conducere ale PLUS.

USR nu exclude posibilitatea de a-l susţine pe preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, drept candidat la preşedinţia României, dacă va forma o alianţă cu această formaţiune politică, a mai declarat duminică liderul USR, Dan Barna, potrivit Agerpres. Dacă nu va forma nicio alianţă politică pentru prezidenţiale, USR va avea candidat propriu, a precizat liderul USR.



Întrebat dacă USR îl va susţine pe fostul premier Dacian Cioloş într-o candidatură pentru preşedinţia României, Dan Barna a spus: „Aceasta este o decizie care ar putea fi luată de un comitet politic la momentul respectiv, dacă vom ajunge în situaţia acelei decizii”.



Barna a precizat că este de acord cu Dacian Cioloş, care a declarat sâmbătă că PLUS trebuie să redea „consistenţă” mandatului preşedintelui, nu doar prin candidatul pe care o să îl propună, ci şi prin modul în care vede restructurarea statului.



„Instituţia preşedintelui, atribuţiile ei, trebuie definite astfel încât să conteze şi să reflecte faptul că preşedintele este omul cu cea mai mare legitimitate democratică din statul român”, a spus Dan Barna.



USR ia în calcul şi să aibă un candidat propriu la prezidenţiale, dacă nu va forma nicio alianţă electorală.



„Eu văd USR-ul ca un partid care va conta în toate alegerile care contează. Vom avea candidat propriu la Preşedinţie, în funcţie de structura politică pe care o vom avea înaintea acelor alegeri. Dacă vom fi într-o alianţă, vom alege un candidat al acelei alianţe, dacă USR va merge singur, vom avea un candidat al partidului”, a explicat Dan Barna.



