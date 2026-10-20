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Exclusiv Dan Dungaciu anunță ce va face AUR la votul pentru Guvernul Niculescu: „Nu e dansul nostru. Nu suntem nici măcar pe ring”

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Dan Dungaciu.
Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a anunțat marți, pentru Digi24, ce va face partidul în timpul votului decisiv pentru Guvernul Luca Niculescu. Acesta a precizat că parlamentarii AUR nu vor participa la vot, spunând că „nu e dansul nostru”.

„Am spus-o de la început. AUR nu participă la comisii, nu participă la vot, se va retrage. Nu e dansul nostru (...) Ei sunt în sala de dans, dansează unii cu alții, se schimbă puțin perechile între ei, noi nu suntem nici măcar pe ringul de dans, stăm undeva în jurul sălii, ne uităm la ei și constatăm că deocamdată nu e momentul nostru istoric, ei dansează, ei fac coaliții, s-au certat cei mai mititei, mai obrăznicuți (...) E dansul lor, nu e dansul nostru”, a declarat Dan Dungaciu, la Digi24.

Acesta a afirmat că AUR va intra în opoziție „cu mâinile libere” și a precizat că se negociază o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

„Opoziția nu e cea care votează Guvernul. Liberalii inventează concepte noi (...) AUR intră în opoziție cu mâinile libere. Se negociază o moțiune de cenzură (...) Jocurile sunt toate deschise, nu e problemă că noi am avea un blocaj, AUR nu a inventat cordoanele sanitare, zidurile de foc. Am senzația că va veni mai repede decât credem”, a spus prim-vicepreședintele AUR, referindu-se la o posibilă moțiune de cenzură.

Dungaciu a răspuns și criticilor USR, care a acuzat AUR că, prin lipsa parlamentarilor de la audierile miniștrilor, a favorizat PSD.

„Mă simt jenat să răspund la această întrebare. Ei dansează, nu avem nicio înțelegere cu PSD, USR, PNL, UDMR. Putem avea înțelegeri politice pentru moțiune de cenzură. Acest Guvern nu trece pentru că a lipsit AUR de la comisii”, a declarat acesta.

Dungaciu a susținut că actuala clasă politică nu poate menține situația politică din România și a comparat majoritatea care susține noul Guvern cu cea care l-a susținut pe fostul premier Ilie Bolojan.

„Ei cred că pot menține actuala stare de spirit în România, ei, actuala clasă politică, cu o majoritate mai mică decât majoritatea de la Guvernul Bolojan. Este sfârșitul unui ciclu istoric, în care partidele mainstream trebuie să se schimbe, noi suntem viitorul”, a afirmat Dan Dungaciu.

Acesta a mai declarat că AUR ia în calcul toate opțiunile legale și constituționale, inclusiv declanșarea alegerilor anticipate, în contextul în care partidul intră în opoziție.

„Tot ce înseamnă ce e la dispoziția noastră, legal, juridic, constituțional, de la moțiunea de cenzură la alegeri anticipate e pe masă”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.

Întrebat despre eventualele proiecte ale viitorului Guvern, pe care AUR le-ar putea susține, Dungaciu a spus că partidul va analiza fiecare inițiativă în parte și că discuțiile politice sunt posibile.

„Discutăm cum trecem podul când ajungem la el, când o să ajungem la un proiect care e important pentru noi și credem că e important pentru cetățenii României. Se negociază. Ce nu se negociază nu există”, a declarat acesta.

Editor : C.S.

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