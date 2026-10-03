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Dan Dungaciu anunță mandatul cu care merge AUR la consultările de la Cotroceni

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dan dungaciu sustine un discurs
Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Critici privind mesajele lui Nicușor Dan AUR spune că merge la Cotroceni pentru dialog

Prim-vicepreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor Dan Dungaciu a anunţat, sâmbătă, că AUR va participa la consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu Nicuşor Dan pentru „a continua” dialogul cu instituţiile statului.

El a precizat că delegaţia AUR va fi formată din cinci persoane, dar componenţa acesteia va fi anunţată luni dimineaţă.

„Am decis să răspundem invitaţiei preşedintelui României, în pofida mesajului de război pe care ni l-a transmis. (...) Preşedintele a anunţat că nu acceptă niciun guvern din care AUR să facă parte, dar nici măcar unul susţinut de către partidul AUR. Din această perspectivă, lucrurile sunt clare. Şeful statului ne transmite mesajul că este preşedintele a jumătate aproape de Românie, adică cei care l-au votat, între noi fie vorba, nici aceia nu îl mai susţin decât într-o mică măsură. Deci nu este preşedintele tuturor românilor, cum ar fi normal, şi decide să conducă România, focalizându-se strict pe acea parte de electorat. Cealaltă jumătate de Românie, din punctul de vedere al preşedintelui, este o problemă. Întrebarea fundamentală (...) este cum poţi să guvernezi eficient, eficace şi rezonabil, când tu consideri că jumătate din populaţia ta este o problemă”, a declarat, pentru Agerpres, Dan Dungaciu.

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Acesta a subliniat că „preşedintele Nicuşor Dan, spre deosebire de Joe Biden, preşedintele american în 2021, nici măcar nu a lansat un discurs despre unificarea naţiunii române”.

Critici privind mesajele lui Nicușor Dan

„Domnul Nicuşor Dan continuă să divizeze România, să nu adreseze probleme fundamentale, cauzele problemei, axându-se doar pe efectele chestiunii. Şapte sau nouă milioane de români stau pe TikTok, zice preşedintele indignat. Problema fundamentală este de ce s-au dus pe TikTok. Şi poate că s-au dus pe TikTok pentru că pe televiziune publice, de mainstream, nu găsesc răspunsuri la întrebările lor. Şi acest lucru îl vom spune preşedintelui Nicuşor Dan”, a susţinut Dungaciu.

Liderul AUR a menţionat că partidul pe care îl conduce îi va mai transmite şefului statului că, „în actualul context geopolitic internaţional, extrem de tensionat, dur, imprevizibil, cea mai proastă soluţie pentru România este să o ţii divizată şi tensionată”.

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„Indiferent dacă se va pune sau nu un guvern, va fi o oaste de strânsură, mereu în căutare de voturi pentru orice lege va trece şi probabil că peste un an de zile vom fi în aceeaşi situaţie să discutăm încă un guvern prăbuşit. Îi vom spune preşedintelui Nicuşor Dan că România are nevoie de patru ani de zile, cel puţin, pentru a se reaşeza în noul context internaţional. (...) Niciun guvern nu va putea să facă ordine într-o Românie care mai poate fi guvernată un an, un an şi jumătate, după care orice guvern ar fi se va orienta spre alegeri locale, parlamentare, europarlamentare şi apoi prezidenţiale. (...) Nicuşor Dan, indiferent dacă rezolvă problema pe termen scurt, problema României pe termen mediu nu va fi clarificată. Un fel de operaţie a reuşit, pacientul e mort”, a explicat Dungaciu.

AUR spune că merge la Cotroceni pentru dialog

Potrivit acestuia, delegaţia AUR îi va reaminti şefului statului că este „preşedintele tuturor românilor”.

„Ne ducem până la urmă la Cotroceni cu mâna întinsă, nu ca să cerem ceva, ci ca să continuăm dialogul cu instituţiile statului. Mergem, în continuare să presăm preşedintele să deschidă un dialog cu România, să nu considere românii de categoria 1 sau categoria 2. De asta ne vom duce la Cotroceni, nu să primim vreo poziţie guvernamentală, nu să susţinem vreun guvern, nu să propunem vreun premier. Ne ducem acolo strict pentru a-i reaminti preşedintelui Nicuşor Dan că, până la urmă, este preşedintele tuturor românilor”, a conchis Dungaciu.

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Editor : Ana Petrescu

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