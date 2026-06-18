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Exclusiv Dan Dungaciu (AUR): „Toți Farfuridi și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care ei au adus-o în această situație”

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BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Într-o intervenție la Digi24, prim-vicepreşedintele AUR Dan Dungaciu a susținut că soluția „se îndepărtează pentru România, nu se apropie”, adăugând că disputele și tensiunile care se adaugă la cele existente nu o să facă decât să îngreuneze constituirea unui nou Guvern. Numărul doi în AUR a subliniat că formațiunea se bucură de „cea mai mare susținere populară și, din respect pentru acei 40%, nu stă AUR să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridi și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care ei au adus-o în această situație”.

„Parlamentul nu pare să fie mobilizat pe de-a-ntregul pentru că mesajele care vin nu sunt deloc mobilizatoare. Nu avem deocamdată nicio foaie de parcurs, nici reperele majore pe care ar fi trebuit să le avem. Nu poți să faci politică doar pe surse, doar cu ochii la televizor. Noi credem că asistăm, nu la un moment de cotitură, la continuarea crizei în care România se află și din care cei care au guvernat România până în acest moment nu pot să iasă. Mingea nu este la noi și nu vrem să facem politică doar parând diversele acuzații care ni se aduc fără nicio dovadă.

Eu cred că soluția, din păcate, se îndepărtează pentru România, nu se apropie. Orice dispută și tensiuni care se adaugă la tensiunile care sunt până acum nu o să facă decât să îngreuneze constituirea unui nou Guvern și funcționarea Guvernului după ce acesta presupunem că s-ar fi constituit”, a afirmat Dan Dungaciu.

Întrebat dacă a fost sunat sau un coleg al său de PSD sau Adrian Veștea, numărul doi în AUR a explicat: „Nu am fost sunat personal de niciunul dintre aceste personaje sau, mă rog, de emisarii lor. 

Problema este că AUR e un partid care are în acest moment locul doi în Parlament și primul loc în sondaje și, dacă se pune problema ca cineva care reprezintă partidul cu numărul patru, cinci, cât mai reprezintă voturi partida sau facțiunea pe care o reprezintă domnul Veștea în Parlament, că nu mai este nici facțiunea integrală a Partidului Național Liberal. Dacă vrei să discuți cu un partid care este totuși numărul doi în Parlamentul României, discuția trebuie să fie, ca să zic așa, ca de la partid la partid sau ca de la candidat la partid”.

Referitor la posibilitatea ca Guvernul Veștea să treacă de Parlament, Dungaciu a punctat: „A mai fost un candidat la prim-ministru, care era și el sigur că are nu știu câte voturi. Nu uitați că aceste lucruri, și nu vreau să intru în bucătăria de comunicare a altor partide, se mai transmit, inclusiv ca să dea curaj și încredere unora și altora care așteaptă ca pasul decisiv să-l facă celălalt, ca să facă și el pasul. E o strategie de comunicare sau, dacă vreți, o strategie de construcție politică. Asta nu interesează pentru că, din punctul nostru de vedere, e irelevant. Așa ceva nu va schimba nici gândirea, nici intern, nici angajamentul parlamentarilor noștri. E doar o strategie de comunicare care exprimă, mai degrabă, după părerea mea, cel puțin disperarea”.

Totodată, acesta a reiterat condițiile în care AUR ar intra la Guvernare. 

„Noi am spus în ce condiții vom intra guvernare. În condiția unui premier AUR și, iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR, din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Deci, vrem un premier AUR și un program de guvernare pe care să-l constituim noi. Nu vrem să punem miniștri într-un program de guvernare pe care nu l-am desemnat noi și care, iertați-mă, seamănă aproape la virgulă cu programul de guvernare al domnului Bolojan, pe care tocmai l-am dat jos.

(..) O guvernare de 60% în Parlament a condus România. Acea guvernare a spus că partidul AUR nu poate să fie parte a guvernării, nici măcar partea celor care susțin un guvern. PSD-ul a venit la noi să discute chestiunea cu moțiunea de cenzură, pentru că noi anunțasem moțiunea de cenzură în mai și n-aș vrea să mai intru în detaliile acelui episod”.

Vicepreședintele AUR consideră că soluția pentru România este reprezentată de alegerile anticipate.

„Noi am spus foarte clar în ce condiții susținem un guvern, indiferent de desemnarea sau de numele pe care președintele le rostește sau nu. Noi nu umblăm cu gălețile de voturi prin Parlament și batem la uși și, cine ne deschide, mergem acolo și turnăm gălețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. AUR este un partid care, în acest moment, are cea mai mare susținere populară și, din respect pentru acei 40%, nu stă AUR să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridi și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care ei au adus-o în această situație. AUR nu va juca de pe margine, împingând voturi și pe alții la guvernare.

(..) Care ar fi logica în fața electoratului nostru să susținem aceiași oameni cu același program să guverneze în continuare România după ce au eșuat până acum? Definiția nebuniei este se faci același lucru crezând că vei obține rezultate diferite. Asta fac ei în acest moment. Cum credeți că noi ne putem uita la electoratul nostru comportându-ne, așa cum sugerează pe surse sau nu, unii și alții? Nici vorbă de așa ceva. AUR are un proiect, a spus ce vrea să facă. Noi credem cu fermitate că România, în actuale condiții, nu va merge mai departe. România trebuie zguduită, un pic scuturată, schimbată, oameni noi, gândire nouă, proiecte noi. Altminteri, ne vom învârti în cercul în care ne învârtim.

Întrebat dacă în cadrul partidului există opinii diferite, Dungaciu a susținut: „Eu sunt convins că sunt opinii diferite în foarte multe instituții, că e vorba de partide, că este vorba de instituții de televiziune. Până la urmă există, ca să zic așa, și politica postului, există și viziunea politică a unui partid. Un partid nu este suma tuturor opiniilor care există la un moment dat. Un partid este o viziune, o ideologie, o perspectivă asumată evident democratic în interiorul acelui partid”.

Mai mult, acesta a dat asigurări că în cadrul partidului nu s-a produs nicio ruptură: „S-a discutat despre o ruptură înainte de moțiunea de cenzură în AUR. N-a fost. Tot cei de la AUR au votat disciplinat, asumat, așa cum face un partid politic. Așa va fi și de data asta. Nu există nicio ruptură în AUR. Că există opinii, sentimente diferite. Asta este cu totul și cu totul altceva. Dar un partid nu funcționează după aceste stări de spirit”.  

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Editor : A.M.G.

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