Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, întrebat care va fi nominalizarea partidului pentru viitorul premier, dacă moțiunea de cenzură trece de votul Parlamentului, a declarat luni la Digi24 că formațiunea sa politică nu are în acest moment o decizie legată de un viitor prim-ministru și că în interiorul AUR nu s-a discutat o procedură de suspendare a președintelui Nicușor Dan în perioada următoare.

„Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Sigur, faptul că numele lui Călin Georgescu apare pe surse sau nu, sau în presă, e într-un fel firesc. Sigur că de numele lui se leagă un episod care încă nu e clarificat în politica românească și care va trebui totuși să fie clarificat. Pentru că în momentul în care nu ai încredere în sistemul electoral, democrația nu stă bine pe picioare”, a declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a mai explicat că formațiunea sa politică a profitat de „un accident” din interiorul coaliției de guvernare, fiind un partid de opoziție, pentru a depunde moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Moțiunea de cenzură este consecința unei crize, nu este rădăcina crizei. Moțiunea de cenzură a apărut în interiorul acestei coaliții, când un partid l-a contestat pe premierul acelei coaliții. În interiorul coaliției s-a produs un accident. Sigur că fiind un partid, de opoziție și cridicând acest partid vreme de 10 luni, evident că am profitat de această criză generată de coaliție și am doborât guvernul. Asta a făcut AUR. Moțiunea este consecința faptului că România o duce prost. Asta e de marea problemă și faptul că această coaliție a guvernat cum a guvernat ne face să credem că dacă această coaliție va rămâne la putere, lucrurile vor merge și mai prost. Suntem statul cel mai prost plasat în fața unor crize sociale, economice, strategice care vor veni”, a mai declarat Dan Dungaciu.

El a făcut o comparație cu Ungaria și Bulgaria, „unde măcar au majorități care să facă față unor presiuni”: „Noi nu avem. Teama noastră este că dacă nu vom găsi o soluție de alt tip decât continuare a acestei coaliții, nu vom face decât să reiterăm această criză în toamnă, în iarnă sau în primăvară”.

Referitor la posibile alegeri anticipate, Dungaciu a subliniat că AUR nu își dorește puterea executivă în acest moment. „Anticipatele înseamnă o criză mai scurtă decât criza care va continua dacă această coaliție se va perpetua la putere. Doi nu, nu evit răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare au sigur că vom putea să stăm la masă”, a spus el.

Prim-vicepreședintele AUR a explicat că „vrem să guvernăm când avem capacitatea să ne punem programul de guvernare și dacă vreți partitura după care se guvernează, în niciun caz nu o să intrăm să susținem un guvern al Partidului Social Democrat, un candidat al Partidului Social Democrat, că nu pentru asta am depus moțiunea”.

Întrebat dacă AUR ar putea începe o procedură de suspendare a președintelui în perioada următoare, Dan Dungaciu a spus că nu s-a discutat în interiorul AUR această variantă: „Nu am consumat multă energie pe acest subiect, cel puțin până în acest moment”.

