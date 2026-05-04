Live TV

Exclusiv Dan Dungaciu, despre nominalizarea unui premier din partea AUR: „Noi nu vrem să ajungem la putere în acest moment”

Data actualizării: Data publicării:
dan dungaciu 2
Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, întrebat care va fi nominalizarea partidului pentru viitorul premier, dacă moțiunea de cenzură trece de votul Parlamentului, a declarat luni la Digi24 că formațiunea sa politică nu are în acest moment o decizie legată de un viitor prim-ministru și că în interiorul AUR nu s-a discutat o procedură de suspendare a președintelui Nicușor Dan în perioada următoare.

„Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Sigur, faptul că numele lui Călin Georgescu apare pe surse sau nu, sau în presă, e într-un fel firesc. Sigur că de numele lui se leagă un episod care încă nu e clarificat în politica românească și care va trebui totuși să fie clarificat. Pentru că în momentul în care nu ai încredere în sistemul electoral, democrația nu stă bine pe picioare”, a declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a mai explicat că formațiunea sa politică a profitat de „un accident” din interiorul coaliției de guvernare, fiind un partid de opoziție, pentru a depunde moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Moțiunea de cenzură este consecința unei crize, nu este rădăcina crizei. Moțiunea de cenzură a apărut în interiorul acestei coaliții, când un partid l-a contestat pe premierul acelei coaliții. În interiorul coaliției s-a produs un accident. Sigur că fiind un partid, de opoziție și cridicând acest partid vreme de 10 luni, evident că am profitat de această criză generată de coaliție și am doborât guvernul. Asta a făcut AUR. Moțiunea este consecința faptului că România o duce prost. Asta e de marea problemă și faptul că această coaliție a guvernat cum a guvernat ne face să credem că dacă această coaliție va rămâne la putere, lucrurile vor merge și mai prost. Suntem statul cel mai prost plasat în fața unor crize sociale, economice, strategice care vor veni”, a mai declarat Dan Dungaciu.

El a făcut o comparație cu Ungaria și Bulgaria, „unde măcar au majorități care să facă față unor presiuni”: „Noi nu avem. Teama noastră este că dacă nu vom găsi o soluție de alt tip decât continuare a acestei coaliții, nu vom face decât să reiterăm această criză în toamnă, în iarnă sau în primăvară”.

Referitor la posibile alegeri anticipate, Dungaciu a subliniat că AUR nu își dorește puterea executivă în acest moment. „Anticipatele înseamnă o criză mai scurtă decât criza care va continua dacă această coaliție se va perpetua la putere. Doi nu, nu evit răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare au sigur că vom putea să stăm la masă”, a spus el.

Prim-vicepreședintele AUR a explicat că „vrem să guvernăm când avem capacitatea să ne punem programul de guvernare și dacă vreți partitura după care se guvernează, în niciun caz nu o să intrăm să susținem un guvern al Partidului Social Democrat, un candidat al Partidului Social Democrat, că nu pentru asta am depus moțiunea”.

Întrebat dacă AUR ar putea începe o procedură de suspendare a președintelui în perioada următoare, Dan Dungaciu a spus că nu s-a discutat în interiorul AUR această variantă: „Nu am consumat multă energie pe acest subiect, cel puțin până în acest moment”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Petrolier
2
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Abbas Araghchi
3
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
insigna cu sigla pot
5
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii: „Asta e întrebarea pe...
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
companii firme statistici locuri de munca joburi
Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție pe reforma companiilor de stat: „Se pot rezolva cu tact și negociere”
Emil Boc.
Emil Boc cere un „time-out” cu PSD pentru negociere: „Ar mai fi necesară o ședință a coaliției care să oprească această moțiune”
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul dat de George Simion la întrebarea: „Este PSD un partid corupt?”
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier: „E bun de titlu de ziar”
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu dezvăluie ce i-au răspuns aleșii PSD la e-mailul privind companiile de stat. „Nu mi-ar spune nici dacă s-ar răzgândi”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan, despre decizia SUA de a retrage mii de militari...
EURO - RON - CURS VALUTAR
Cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric, pe fondul crizei...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT000_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
PNL a stabilit strategia pentru votul moțiunii de cenzură. Ce vor...
Ultimele știri
Scenariul prin care Benjamin Netanyahu ar putea scăpa de condamnare în cele trei dosare de corupție
Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: O să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie
Nicușor Dan, despre moțiunea de cenzură: „Indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze direcția occidentală”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Fanatik.ro
Ce avere are Cristi Chivu. Ce salariu are la Inter antrenorul român care a câștigat Serie A
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...