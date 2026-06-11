Într-o intervenție telefonică la Digi24, prim-vicepreşedintele AUR Dan Dungaciu a afirmat joi, 11 iunie, că ar fi surprins dacă guvernul Tomac ar reuși să treacă de Parlament, susținând că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru România. „Ratarea va fi o ratare și ea va fi contabilizată. Să nu ne facem nicio iluzie”, a afirmat acesta. Totodată, el a subliniat faptul că între AUR și PSD nu există „nicio construcție comună politică”, calificând colaborarea cu social-democrații drept „conjucturală”.

„Spuneam atunci că nu m-ar mira să treacă. Acum, dacă mă întrebați, sigur că nu pot să anulez complet aceste șanse, dar sincer, m-ar mira să treacă. Asta e modificarea după săptămâna trecută și asta va ridica mai multe semne de întrebare legate și de un tip de așa-zisă viziune strategică sau de construcție politică, va decredibiliza anumite instituții și nu va face, indiferent ce soluție se va fi gândit în a doua formulă sau la a doua strigare a președintelui, nu va face decât să prelungească această criză. Ratarea va fi o ratare și ea va fi contabilizată. Să nu ne facem nicio iluzie. Adică guvernul meu de tip Carol al II-lea, ca să zic așa, dacă nu trece, evident că o anumită instituție, în special Prezidenția, se va decredibiliza”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, despre posibilitatea ca Guvernul Tomac să treacă de votul parlamentarilor.

Referitor la ieșirea din această situație, Dungaciu a explicat: „Eu nu cred că numai pentru noi. Este în primul rând pentru Constituție, pentru că separația puterilor în stat înseamnă să oferim anumitor instituții autonomia de care se bucură în Constituție. Legislativul este o putere a statului. Parlamentul încearcă să găsească o soluție la agenda pe care o are Parlamentul conform Constituției, partidele prezente acolo. Nu unul mai bun decât celălalt sau mai rău din perspectiva prezidențială, că nu președintele este îndreptățit prin Constituție să spună ce partide sunt bune și ce partide nu sunt bune. Acele partide, prin mijloacele politice pe care le au la dispoziție, negociază, construiesc majorități. Când partidele acestea se blochează, indiferent de părerea pe care o are președintele față de partide, soluția pentru legislativ nu este guvernul prezidențial sau preluarea frâielor Parlamentului de către președinte, ci alegeri anticipate. Așa scrie în Constituție. Deci, din punctul acesta de vedere, nu este doar părerea noastră politică, ci este ceea ce scrie în Constituția României.

Dincolo de asta, părerea noastră politică este cu cât facem alegeri anticipate mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România și toată această improvizație care se petrece în ochii noștri și sentimentul ăsta de improvizație va fi acutizat de căderea acestui guvern la care a gândit președintele foarte mult cu mintea domniei sale matematică. Căderea acestui guvern nu va face decât să acutizeze sentimentul că soluții realiste și eficace nu sunt și că anticipatele ar putea să fie pentru unii oameni care nu îmbrățișează o asemenea idee chiar o soluție pentru România”.

Întrebat cum cataloghează colaborarea cu PSD, având în vedere că formațiunea votează proiecte împreună cu social-democrații în Parlament, Dungaciu a explicat: „V-aș ruga să observați și altceva. Am votat și proiecte cu liberalii împreună și că am avut propuneri de proiecte comune cu partidul USR legat de 300 de parlamentari.

Este o chestie conjuncturală. Eu vă spun că am avut cu toate partidele, vom avea cu toate partidele și dacă va exista vreun premier pus pe o coaliție în jurul PSD-ului, iar Partidul Național Liberal al domnului Bolojan va rămâne în opoziție și vom putea împreună să dăm jos viitorul guvern în cazul în care se comportă precum celălalt guvern, adică tot prost, evident că o vom face fără să tresărim. Nu există nicio relație, niciun document, niciun proiect n-a existat, nu există în acest moment niciun proiect și nicio construcție comună politică între AUR și PSD. Aș vrea ca lucrurile să se fie clare, pentru că toată lumea începe cu această ipoteză orice discuție și orice așa-zisă analiză, după care analiza pare că e foarte coerentă, dar ipoteza e greșită.

Cum am avut o colaborare conjuncturală cu PNL-ul și cu USR-ul.

Dacă nu vor fi alegeri anticipate, vom rămâne în opoziție și guvernul, indiferent cum va fi tehnocrat, politic, că nu mai știi ce conceptualizare folosește Cotroceniul, că ne derutează cu excelența tehnocratică de 1% în politică. Indiferent dacă guvernul ăsta se comportă prost, așa cum s-a comportat și celălalt guvern și dacă avem posibilitatea, ca orice partid de opoziție care își asumă această calitate, evident că îl vom da jos cu partidul din opoziție, care înțeleg că va fi Partidul Național Liberal”.

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Editor : A.M.G.