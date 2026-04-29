Live TV

Exclusiv Dan Dungaciu, despre suspendarea lui Nicușor Dan: În AUR nu s-a discutat. Președintele se gândește cum să scape de competitori

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Foto: Inquam Photos / George Călin

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat, miercuri seară, la Digi24, că formațiunea din care face parte nu a discutat despre suspendarea președintelui Nicușor Dan. El în schimb susține că „se poate ajunge atât de jos încât această criză politică să poată fi declanșată de o competiție” între Nicușor Dan și competitorii săi pentru un al doilea mandat de șef al statului.

Întrebat dacă în AUR este în proiect suspendarea președintelui Nicușor Dan, prim-vicepreședintele formațiunii Dan Dungaciu a declarat: 

„În acest moment nu s-a discutat în cadrul partidului așa ceva, nu s-a pus pe masă sub nicio formă. 

Ce face un președinte în primul mandat? Se gândește cum să scape de competitori pentru al doilea mandat. Așa a făcut și președintele Băsescu, și președintele Iohannis. S-ar putea și ca președintele Nicușor Dan să facă la fel. Din punctul ăsta de vedere, un premier care are un anumit profil politic ar fi putut să fie un competitor redutabil în competiția din tabăra domniilor lor pentru funcția de președinte”, susține Dan Dungaciu. 

Acesta afirmă că a văzut acestea în urma sondajelor de opinie. 

„N-am văzut decizia domnului Nicușor Dan scrisă undeva, dar mă tem că se poate ajunge atât de jos încât această criză politică să poată fi declanșată de o competiție de soiul acesta”, a mai spus prim-vicepreședintele AUR. 

Dungaciu a mai declarat că formațiunea sa nu are o înțelegere cu PSD, iar obiectivul politic rămâne declanșarea alegerilor anticipate după eventuala cădere a Guvernului. „Proiectul tactic este căderea guvernului, iar proiectul strategic sunt alegerile anticipate”, afirmă acesta.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
