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Exclusiv Dan Dungaciu, după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier: „Nicușor Dan a arătat foarte clar că nu mai are volanul în mână”

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Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Într-o intervenție la Digi24, prim-vicepreşedintele AUR Dan Dungaciu a comentat ultima evoluție de pe scena politică: desemnarea lui Adrian Veștea. Acesta consideră că evenimentele petrecute sunt un „semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau minimă viziune nu au deloc asta”, adăugând că „planul AUR este să ajungă la guvernare, să dea premierul și să încerce să schimbe modul de guvernare în România”. Totodată, acesta a precizat că șeful statului a arătat „foarte clar că nu mai are volanul în mână și că toate mișcările sunt haotice”.

Întrebat dacă Guvernul Veștea va trece de Parlament, având în vedere faptul că noul premier desemnat s-a declarat încrezător că va reuși să obțină suficiente voturi, prim-vicepreședintele AUR a afirmat:  „Eu nu știu pe cine se bazează, domnule, ăștia. Știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Deci, din punctul acesta de vedere, asta este singura certitudine pe care o avem, dar mai avem încă una: orice s-ar întâmpla, bine n-o să fie. De fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau minimă viziune nu au deloc asta”.

Dungaciu a calificat criza în care se află România drept una „fără precedent”.

„Criza în care a ajuns România este fără precedent. Dacă până mai ieri un tehnocrat o rezolva, acum o rezolvă un om politic. Deci un guvern politic care-i prezentat de președinte ca, mai degrabă, un tehnocrat decât un om politic, pentru că greutatea politică a noului personaj menit să facă guvernul n-a fost în niciun caz formulată și explicată. Deci, asta arată o lipsă de gândire, ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile evident că și asta se dovedește iluzie. De fapt, nu se joacă niciun șah. De fapt, totul se improvizează. AUR este câștigat din punctul acesta de vedere cu siguranță.

Eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegeri anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție”.

Referitor la aritmetica parlamentară, Dan Dungaciu a explicat: „Nici nu are cum să iasă, pentru că, știți, altă comparație mai bună nu am decât apropo de ce se întâmplă acum: celebrul strateg Mike Tyson spunea că fiecare are o strategie până ia primul pumn în față. Oamenii ăștia sunt sub incidența pumnului în față pe care deja l-au primit. Practic tot ce auzim, tot ce vedem, inclusiv declarația anterioară, arată foarte clar că nimeni nu mai conduce nimic. Practic, nu este un șofer. Nimeni nu mai conduce autovehiculul numit, ca să zic așa, politica guvernamentală. Practic, totul se improvizează, nu știm nimic. Evident că dacă o guvernare în România, o coaliție depinde dacă un partid din România se rupe sau nu, vă imaginați cam ce viziune strategică există la baza acestor decizii. 

(..)Guvernarea din România este o guvernare geopolitică, nu e politică. Ce se întâmplă în România se întâmplă în toată Europa. Singura miză politică la multe partide sau grupări de mainstream din Europa este să nu vină partid de protest la guvernare. Așa se întâmplă și în Germania, și în Franța, și în România, și în Marea Britanie. Marea Britanie nu este în Uniunea Europeană. Din punctul acesta de vedere, cordonul sanitar când se va prăbuși, nu se va prăbuși din periferie. Nici din Ungaria, nici din România. Când se va prăbuși acest coordon sanitar? Există alegeri anul acesta în Germania, vor exista în Franța. Atunci evident că toată politica se va schimba. Deocamdată stăm în această criză majoră a unei politici care se face doar ca un partid să nu ajungă la guvernare și din pricina asta evident că soluțiile pe care le au sunt minime. Guvernarea geopolitică înseamnă să fii acolo, să ai garanții că vei îndeplini în primul rând proiecte politice sau geopolitice”.

Dan Dungaciu a precizat că planul formațiunii este să ajungă la guvernare și să dea premierul.  

„Planul AUR este să ajungă la guvernare, să dea premierul și să încerce să schimbe modul de a se face guvernarea în România. (..) Nu vedeți că, de fapt, planul de guvernare e același. Se schimbă doar persoanele, ca să ducă la îndeplinire un plan de guvernare care, cu 80% în parlament, n-a fost dus la îndeplinire și, astăzi, cu unii care au o coaliție încropită, vor să îndeplinească același plan de guvernare, cu o coaliție mai mică, mai slabă numeric, cu tensiuni interne mult mai mari decât înainte.

Întrebat dacă va apărea un nou partid de partea opusă a AUR la alegerile viitoare, Dungaciu a afirmat: „Indiscutabil. Domnul Nicușor Dan devine tot mai convingător pentru toate taberele politice prin toate mișcările pe care le face. Iertați-mă, domnul Nicușor Dan a arătat foarte clar că nu mai are volanul în mână și că toate mișcările sunt haotice. 

Domnul Nicușor Dan este ca un butic, ca un supermarket, are marfă pentru toată lumea. Scopul politic al domniei sale de când a candidat la primărie este să ocupe centru. De la centru să meargă un pic spre stânga, un pic pe dreapta, un pic pe stânga, un pic pe dreapta, ca fiecare să aleagă din domnul Nicușor Dan în formula rău cel mai mic ceea ce își dorește, că e de stânga este de dreapta, dar tot să fie de centru”.

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Editor : A.M.G.

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