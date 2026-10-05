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Video Dan Dungaciu, după consultările cu Nicușor Dan: „Cotroceniul este un factor de blocaj. Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate”

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BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Peiu: „Avem o majoritate pentru alegeri anticipate”

AUR susține că actuala criză politică nu poate fi rezolvată prin consultările de la Cotroceni și indică alegerile anticipate drept soluție. După întâlnirea cu Nicușor Dan, Dan Dungaciu a acuzat Președinția că ignoră „spiritul și litera Constituției” și a spus că „Cotroceniul este un factor de blocaj”. La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că există o majoritate pentru anticipate și susține că i-a cerut șefului statului să oprească ceea ce el numește „degradarea instituției prezidențiale”.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat după întâlnirea cu Nicușor Dan că partidul nu poate susține un Guvern și nu poate intra la guvernare în actualul context.

„Președinția României ignoră nu doar regula democratică a bunului simț, cât și spiritul și litera Constituției. AUR nu poate să susțină un Guvern, AUR nu poate să fie la guvernare. Am venit și am discutat, discuțiile au fost axate pe ceea ce se întâmplă în România și nu se întâmplă în România, adică o formulă în care democrația nu mai funcționează (...). Când cineva din afara unei democrații decide ce trebuie să se întâmple, democrația nu mai funcționează. Un președinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul (...) nu încurajează normele euroatlantice pe care le promovează. Președintele perpetuează o stare de violență societală. Suntem în aceeași logică, în care violența atunci viza spațiul juridic și războiul intraromân. Nu facem decât să sporim spirala violenței, pe abordări politice. Este un război care a deprivat-o să se dezvolte și să aibă proiecte pe termen mediu și lung. Dacă vă uitați inclusiv la state din Balcani care erau cu mult în urma României, acum sunt colegele noastre în OCDE.”

Dungaciu a susținut că actuala confruntare politică nu face decât să prelungească blocajul și a afirmat că AUR nu vede în acest moment o soluție care să poată fi produsă la Palatul Cotroceni.

„Războiul acesta continuă, că este al președinției sau al altora, lucrurile acestea nu le știm, dar acest război este menținut și va fi continuat. Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate. Nu plecăm de aici cu gândul că Cotroceniul poate produce soluții pentru România. Cotroceniul este un factor de blocaj.”

Poziția AUR privind anticipatele fusese exprimată și înaintea consultărilor. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, declarase că partidul va merge la Cotroceni cu acest mesaj și că vede alegerile anticipate drept soluția pentru depășirea blocajului politic.

Peiu: „Avem o majoritate pentru alegeri anticipate”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a afirmat că i-a transmis lui Nicușor Dan că în Parlament există o majoritate care ar putea susține organizarea alegerilor anticipate.

„I-am spus lui Nicușor Dan că avem o majoritate pentru alegeri anticipate, majoritate care se poate verifica. I-am spus că trebuie să stopeze degradarea instituției prezidențiale prin rostogolirea unor minciuni în spațiul public (...). Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic, i-am explicat definiția euroatlantismului României, atașamentul la cele trei tratate care sunt baza (...). I-am reproșat că a început cu un atac nedemn la adresa unui partid. Să spună dacă vrea să fie președinte sau Parlament. A fost un moment în care i-am reproșat deraierea de la democrație.”

Poziția exprimată de Peiu vine după ce AUR a susținut în mod repetat că nu va sprijini un Guvern din care partidul nu face parte și că soluția pentru actuala criză este revenirea la urne.

Delegația AUR care a participat la consultări a fost condusă de Dan Dungaciu. Din aceasta au mai făcut parte Petrișor Peiu, Gianina Șerban, Laurențiu Plăeșu și Mihai Enache. George Simion nu a participat la întâlnire.

Consultările au loc după respingerea, la 30 septembrie, a Guvernului propus de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Acesta a fost al treilea candidat desemnat pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Ilie Bolojan, în mai. Anterior, Eugen Tomac și Adrian Veștea fuseseră propuși pentru funcția de prim-ministru, fără ca procesul de formare a unui nou Guvern să fie finalizat.

Citește și: Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Ne dorim să fim parte a soluției. Nu avem linii roșii pe care alții le au”

Editor : C.A.

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