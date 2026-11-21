AUR ironizează teama președintelui Nicușor Dan pentru alegerile parlamentare din 2028. Prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, susține că „sigur se coace ceva la Cotroceni”. El a mai adăugat că 2027 va fi un an care va schimba fața Europei, întrucât valul naționalist va câștiga alegerile în multe țări. Reacția AUR vine după ce șeful statului a susținut într-o declarație că îi este frică de votul românilor de peste doi ani.

Președintele Nicușor Dan a a susținut într-o declarație că se teme de rezultatul alegerilor parlamentare din 2028.

„Când am spus că mi-e teamă de 2028, am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 și nu vreau să dezvolt mai mult. Mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a afirmat șeful statului.

În replică, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a ironizat declarațiile președintelui și a sugerat că la Cotroceni s-ar pregăti ceva în legătură cu scrutinul din 2028.

„În noiembrie 2026, președintele vorbește explicit, dur, fără milă, despre inacceptabilitatea aducerii AUR la guvernare și cât de rău este partidul AUR, iar recent, cum spuneam, este îngrijorat de alegerile parlamentare din 2028. Rezultatul alegerilor parlamentare din 2028. Sigur că se întâmplă ceva și se coace ceva la Cotroceni”, a declarat Dan Dungaciu.

Acesta a susținut că anul 2027 ar putea aduce schimbări importante în Europa, în contextul alegerilor programate în mai multe state.

„2027 va fi anul cel mai important în istoria recentă a Europei. Ar putea să fie sfârșitul Europei, așa cum o știm noi. Anul 2027 electoral a început deja. Continuăm cu alegeri prezidențiale în Franța, în Italia, în Polonia și alte alegeri în state mai puțin importante. 2027 ar putea să aducă la putere oameni politici, suveraiști, conservatori, care evident că vor schimba aiurea și comportamentul Uniunii Europene de astăzi”, a mai afirmat prim-vicepreședintele AUR.

Editor : C.S.