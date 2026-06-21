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Dan Dungaciu spune că AUR vrea anticipate: „Războiul dintre userizarea PNL şi nicuşorizarea PSD nu e al nostru”

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Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis că formaţiunea pe care o reprezintă nu se regăseşte în confruntarea politică dintre ceea ce el numeşte „userizarea PNL” şi „nicuşorizarea PSD”.

Într-un mesaj postat duminică pe Facebook, acesta a reiterat că AUR susţine organizarea de alegeri anticipate.

„Războiul dintre userizarea PNL şi nicuşorizarea PSD nu e al nostru. AUR alege...anticipatele!”, a scris Dan Dungaciu.

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Mesajul acestuia vine în contextul desfăşurării Congresului Extraordinar al PNL, care decide noua structură de conducere a partidului.

Și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că singura soluție pentru ieșirea din criza politică este organizarea de alegeri anticipate. Acesta a afirmat, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că „AUR este primul partid în sondaje și are dreptul să își facă propria politică, nu are de ce să fie la remorca vreunui alt partid”.

Petrișor Peiu a declarat că orice Guvern votat acum nu face decât să prelungească criza politică, iar soluția propusă de AUR este organizarea de alegeri anticipate.

Editor : Ș.R.

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