Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat miercuri, în exclusivitate la Digi24, că formațiunea nu are o înțelegere cu PSD, iar obiectivul politic rămâne declanșarea alegerilor anticipate după eventuala cădere a Guvernului. „Proiectul tactic este căderea guvernului, iar proiectul strategic sunt alegerile anticipate”, afirmă acesta.

„Răspunsul scurt este nu, nu există nicio înțelegere, n-a existat nicio înțelegere, n-a existat nicio condiționare, n-a existat nicio condiție. Am fost o ară și de drum pentru a ne atinge obiectivele, din punctul nostru de vedere căderea unui guvern pe care l-am criticat aproape un an de zile”, a declarat Dungaciu.

Acesta a explicat că, în timp ce PSD urmărește schimbarea premierului, AUR are un obiectiv mai amplu.

„Pentru noi lucrurile au fost clare pe termen scurt: căderea guvernului - adică proiectul tactic - iar proiectul strategic sunt alegerile anticipate”, a spus liderul AUR.

Anticipatele, „o chestiune de voință politică”

Dungaciu susține că, deși mulți parlamentari consideră improbabile alegerile anticipate, acestea ar putea deveni realitate dacă partidele ar evalua avantajele pe termen lung.

„Parlamentarii gândesc în termenii consacrați. Nu se întâmplă alegeri parlamentare pentru că parlamentarii nu pleacă, nu-și abandonează binele imediat. Dar dacă gândim în termeni pragmatici, România astăzi este condusă de patru partide care împart la patru orice funcție din executiv”, a afirmat acesta.

El consideră că, în cazul anticipatelor, puterea executivă ar putea fi împărțită între mai puține partide, ceea ce ar constitui un avantaj pentru unele formațiuni.

„Dacă vor fi anticipate, maxim două partide vor guverna. Ce pierzi eventual în Parlament vei câștiga în Executiv, pentru că doar două partide vor împărți Executivul”, a explicat Dungaciu.

Partidele care ar avea interes pentru anticipate

Potrivit liderului AUR, există cel puțin două partide care ar avea motive să susțină declanșarea anticipatelor.

„Există în acest moment cel puțin două partide care ar avea toate motivele să facă anticipate. Unul este AUR, al doilea este Partidul Național Liberal, pentru că domnul Bolojan este deasupra partidului în sondaje”, a spus acesta.

El a adăugat că, din punct de vedere matematic, anumite partide ar putea avea suficiente voturi pentru a declanșa procedura.

„Dacă ne uităm în Parlament, AUR, PNL și USR au destule voturi ca să declanșeze anticipatele. Este o problemă, dacă vreți, de voință politică”, a declarat Dungaciu.

Discuții cu toate partidele

Prim-vicepreședintele AUR a afirmat că formațiunea a avut discuții cu toate partidele politice, chiar dacă acestea nu au fost întotdeauna formale.

„Noi am discutat cu toată lumea. A fost o goană după AUR într-un anumit fel, chiar dacă negocierile nu au fost totdeauna formale. Nu văd de ce n-ar putea să existe discuții și de aici înainte cu toate partidele, inclusiv pentru scenariul anticipatelor”, a declarat acesta.

În ceea ce privește PSD, Dungaciu a spus că nu este clar dacă social-democrații ar avea de câștigat dintr-un astfel de scenariu.

„Nu mi-e foarte clar, dacă mă uit pe sondaje, dacă PSD ar fi câștigător din anticipate în acest moment. Să explici tuturor că-i duci la anticipate și nu ești sigur că vei câștiga suficient de mult este o problemă”, a afirmat el.

Criza politică, „o oportunitate exploatată”

Dungaciu a susținut că actuala criză politică nu a fost declanșată de AUR, ci de tensiunile din interiorul coaliției.

„Noi nu am declanșat-o. Ce s-a întâmplat acum este consecința unei crize majore, unei crize politice și economice, în care noi am găsit ocazia să ne îndeplinim obiectivele politice”, a spus acesta.

În opinia sa, dacă partidele își vor respecta declarațiile publice, România ar putea ajunge inevitabil la alegeri anticipate.

„Dacă oamenii aceștia își îndeplinesc promisiunile și declarațiile pe care le-au făcut, România nu ar avea altă soluție decât anticipatele”, a afirmat Dungaciu.

Critici la adresa poziției președintelui

Liderul AUR a criticat și declarațiile președintelui Nicușor Dan privind formarea unei coaliții pro-occidentale, spunând că formațiunea pe care o reprezintă este etichetată pe nedrept.

„Nu ne deranjează ideea unui guvern pro-occidental. Ne deranjează că AUR este catalogat fără nicio probă drept antioccidental și inadecvat”, a concluzionat Dungaciu.

