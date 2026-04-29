Exclusiv Dan Dungaciu susține că „a existat o goană după «AUR» în politică”. Despre anticipate: „Nu e clar dacă PSD ar ieși câștigător”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat miercuri, în exclusivitate la Digi24, că formațiunea nu are o înțelegere cu PSD, iar obiectivul politic rămâne declanșarea alegerilor anticipate după eventuala cădere a Guvernului. „Proiectul tactic este căderea guvernului, iar proiectul strategic sunt alegerile anticipate”, afirmă acesta.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, respinge ideea unei înțelegeri politice cu PSD și spune că susținerea moțiunii împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan are ca obiectiv principal declanșarea unei schimbări politice majore, care ar putea duce la alegeri anticipate.

„Răspunsul scurt este nu, nu există nicio înțelegere, n-a existat nicio înțelegere, n-a existat nicio condiționare, n-a existat nicio condiție. Am fost o ară și de drum pentru a ne atinge obiectivele, din punctul nostru de vedere căderea unui guvern pe care l-am criticat aproape un an de zile”, a declarat Dungaciu.

Acesta a explicat că, în timp ce PSD urmărește schimbarea premierului, AUR are un obiectiv mai amplu.

„Pentru noi lucrurile au fost clare pe termen scurt: căderea guvernului - adică proiectul tactic - iar proiectul strategic sunt alegerile anticipate”, a spus liderul AUR.

Anticipatele, „o chestiune de voință politică”

Dungaciu susține că, deși mulți parlamentari consideră improbabile alegerile anticipate, acestea ar putea deveni realitate dacă partidele ar evalua avantajele pe termen lung.

„Parlamentarii gândesc în termenii consacrați. Nu se întâmplă alegeri parlamentare pentru că parlamentarii nu pleacă, nu-și abandonează binele imediat. Dar dacă gândim în termeni pragmatici, România astăzi este condusă de patru partide care împart la patru orice funcție din executiv”, a afirmat acesta.

El consideră că, în cazul anticipatelor, puterea executivă ar putea fi împărțită între mai puține partide, ceea ce ar constitui un avantaj pentru unele formațiuni.

„Dacă vor fi anticipate, maxim două partide vor guverna. Ce pierzi eventual în Parlament vei câștiga în Executiv, pentru că doar două partide vor împărți Executivul”, a explicat Dungaciu.

Partidele care ar avea interes pentru anticipate

Potrivit liderului AUR, există cel puțin două partide care ar avea motive să susțină declanșarea anticipatelor.

„Există în acest moment cel puțin două partide care ar avea toate motivele să facă anticipate. Unul este AUR, al doilea este Partidul Național Liberal, pentru că domnul Bolojan este deasupra partidului în sondaje”, a spus acesta.

El a adăugat că, din punct de vedere matematic, anumite partide ar putea avea suficiente voturi pentru a declanșa procedura.

„Dacă ne uităm în Parlament, AUR, PNL și USR au destule voturi ca să declanșeze anticipatele. Este o problemă, dacă vreți, de voință politică”, a declarat Dungaciu.

Discuții cu toate partidele

Prim-vicepreședintele AUR a afirmat că formațiunea a avut discuții cu toate partidele politice, chiar dacă acestea nu au fost întotdeauna formale.

„Noi am discutat cu toată lumea. A fost o goană după AUR într-un anumit fel, chiar dacă negocierile nu au fost totdeauna formale. Nu văd de ce n-ar putea să existe discuții și de aici înainte cu toate partidele, inclusiv pentru scenariul anticipatelor”, a declarat acesta.

În ceea ce privește PSD, Dungaciu a spus că nu este clar dacă social-democrații ar avea de câștigat dintr-un astfel de scenariu.

„Nu mi-e foarte clar, dacă mă uit pe sondaje, dacă PSD ar fi câștigător din anticipate în acest moment. Să explici tuturor că-i duci la anticipate și nu ești sigur că vei câștiga suficient de mult este o problemă”, a afirmat el.

Criza politică, „o oportunitate exploatată”

Dungaciu a susținut că actuala criză politică nu a fost declanșată de AUR, ci de tensiunile din interiorul coaliției.

„Noi nu am declanșat-o. Ce s-a întâmplat acum este consecința unei crize majore, unei crize politice și economice, în care noi am găsit ocazia să ne îndeplinim obiectivele politice”, a spus acesta.

În opinia sa, dacă partidele își vor respecta declarațiile publice, România ar putea ajunge inevitabil la alegeri anticipate.

„Dacă oamenii aceștia își îndeplinesc promisiunile și declarațiile pe care le-au făcut, România nu ar avea altă soluție decât anticipatele”, a afirmat Dungaciu.

Critici la adresa poziției președintelui

Liderul AUR a criticat și declarațiile președintelui Nicușor Dan privind formarea unei coaliții pro-occidentale, spunând că formațiunea pe care o reprezintă este etichetată pe nedrept.

„Nu ne deranjează ideea unui guvern pro-occidental. Ne deranjează că AUR este catalogat fără nicio probă drept antioccidental și inadecvat”, a concluzionat Dungaciu.

Citește și:

Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota moțiunea PSD-AUR

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
4
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
5
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
deputatul PSD Daniel Zamfir(dr) si avocatul Gh Piperea sustin o conferinta de presa despre legea darii in plata
Daniel Zamfir, despre „anti-userizarea” din PSD: Împărtășim cu AUR patriotismul economic, dar până la alianță e distanță mare
autobuz pe lnia de tramvai
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
pot, anamaria gavrila
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota moțiunea PSD-AUR
daniel buda
Daniel Buda, europarlamentar PNL: Sorin Grindeanu să demisioneze de la șefia Camerei. România are o problemă din cauza lui
mugur isarescu in fata unui panou cu sigla bnr
BNR pregătește un memorandum pentru recuperarea tezaurului de la Moscova. „Demersul trebuie să fie imun la ciclurile electorale”
Recomandările redacţiei
exercitii iran (12)
Puterea se mută de la cler la armată: rolul Liderului Suprem în Iran...
gheorghe piperea
Piperea spune că au existat „niște strâmbări din nas” în AUR față de...
Pete Hegseth
Pete Hegseth în faţa Congresului: SUA nu s-au împotmolit în Iran, să...
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula Von der Leyen avertizează că un război cu Iranul ar putea...
Ultimele știri
Donald Trump și Vladimir Putin, discuție telefonică de peste o oră. Liderul rus a propus un armistițiu în Ucraina de Ziua Victoriei
China amenință cu măsuri dacă UE nu își revizuiește noile norme privind industria și tehnologia
Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară a fost eliberat din funcție de Ilie Bolojan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o...
Fanatik.ro
Ar putea ajunge euro la 7 lei, după ce tocmai a sărit de pragul de 5,1? Economiștii vin cu scenarii sumbre...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A...
Adevărul
Micii perfecți pentru grătar: rețeta veche de peste 100 de ani propusă de Jamila. Secretul care îi face...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Cutremur" în lumea sportului: 4 ani de suspendare pentru dopaj!
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Sam Neill, starul din „Jurassic Park”, spune că nu mai are cancer, după ce chimioterapia nu a mai dat...
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Newsweek
Sute de mii de pensionari pot pierde 2.300 lei la pensie. Legea ce interzice cumulul pensie-salariu, elaborată
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
23 de ani de căsnicie, la fel de îndrăgostiți și azi. Julia Roberts și Danny Moder, întâlnire romantică pe...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte