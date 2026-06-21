Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că partidul nu va susține Guvernul Veștea și că parlamentarii AUR vor vota „prezent, dar nu votez” sau vor părăsi sala la votul de învestire. El a spus că AUR nu a fost consultat în privința formării guvernului și că „nu am discutat cu premierul desemnat”, precizând totodată că „AUR nu își va aduce aportul” la susținerea acestuia.

„Nu am discutat cu premierul desemnat. Care ar fi motivul ca parlamentarii AUR să voteze acest guvern, din moment ce nu suntem în acest guvern, din moment ce nimeni nu ne-a consultat, din moment ce decizia partidului că se va vota 'prezent, dar nu votez' sau se va ieși din sală, rămâne în vigoare?”, a spus Dungaciu.

„Speranțele care sunt aruncate acum pe piață sigur că au probabil inclusiv o valoare strategică”, a adăugat el.

Întrebat ce părere are despre faptul că lista miniștrilor din guvernul Veștea ar putea fi depusă în această seară la Parlament, prim-vicepreşedintele AUR a spus:

„Conform Constituției, așa trebuie să funcționeze lucrurile. Un candidat-premier vine cu listă, intră în Parlament, trece sau nu trece. De două ori se întâmplă asta. Dacă nu se întâmplă așa, se fac alegeri anticipate, singura soluție care să rezolve într-un fel condiția sau provocările pe care România le are și le va avea. Miza rămâne în continuare alegeri anticipate”.

Dungaciu a declarat că din punctul de vedere al AUR Guvernul Veștea nu are cum să treacă: „AUR-ul nu își va aduce aportul, nu are de ce să o facă”.

El a mai spus, întrebat care ar putea fi explicația având în vedere că premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că are adunate 240 de voturi până acum, că:

„Nu am nicio explicație punctuală. Singura mea explicație este că la un moment dat, actuala coaliție a intrat pe o logică de bătălie internă, o chestiune care are legătură cu principiile, pentru că această coaliție a vrut să stea împreună, a stat împreună și se pregătea să rămână împreună. Aceste partide, cum s-ar spune, sunt și ele la epuizarea unui ciclu istoric, ca să zic așa”.

„Singura soluție pentru noi sunt anticipatele. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vom merge mai repede”, a afirmat el. Prim-vicepreşedintele AUR a completat: „Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat: guverne minoritare”.

„Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură. Sunt pe masă cele două opțiuni. Noi le urăm succes.

Dacă vor aceste opțiuni să și le asume, opțiunea noastră este în raport cu aceste două posibilități teoretice, este să fie alegeri anticipate”, a mai precizat Dungaciu.

Editor : C.S.