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Video Dan Dungaciu, răspuns pentru PSD: „AUR vrea anticipate. Suntem dispuși să începem negocierile cu orice partid”

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Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
PNL spune că șansele anticipatelor sunt de 50%

Prim-vicepreședintele AUR susține că partidul este dispus să înceapă negocierile cu orice formațiune, fie PNL, PSD sau USR, pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dan Dungaciu mai spune că și reprezentanți de la Palatul Cotroceni ar trebui să vină la masa discuțiilor, pentru că alegerile parlamentare înainte de termenul din 2028 sunt singura soluție pentru deblocarea crizei politice. 

„Am fost acuzați că avem o înțelegere cu Guvernul de la Palatul Victoria pentru a menține acest guvern în funcție cât mai mult. Zilele trecute am fost acuzați, dimpotrivă, că am avea o înțelegere cu același partid, cu același guvern, pentru a declanșa alegeri anticipate. (...)

Vrem alegeri anticipate nu pentru că AUR este cel mai bine plasat în sondaje, sau nu doar pentru asta. Vrem alegeri anticipate pentru că aceasta este singura soluție pentru reechilibrarea României și pentru ca relația dintre reprezentarea politică instituțională și opțiunile cetățenilor să fie adusă într-o minimă concordanță”, transmite Dan Dungaciu. 

Acesta susține că, indiferent ce soluție de guvernare va fi găsită, criza politică doar va fi mutată „de pe azi pe mâine”.

„Suntem dispuși ca, de mâine, să începem negocierile pentru alegeri anticipate cu orice partid, fie că este vorba despre PNL, PSD, USR sau orice alt partid.

Am mai spus că ar fi bine, pentru grăbirea procesului, să participe la aceste negocieri inclusiv reprezentanții Palatului Cotroceni, de preferat nu cei care una spun în privat și alta în spațiul public”, a mai spus prim-vicepreședintele AUR.

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Reacția liderului AUR vine după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a transmis că Ilie Bolojan s-a înțeles cu George Simion pentru a declanșa alegeri anticipate. Social-democratul susține că cele două partide ar fi avantajate în acest moment: AUR pentru că are un scor electoral bun, iar PNL pentru că ar fi singura variantă prin care să îl păstreze pe Bolojan la conducere. 

PNL spune că șansele anticipatelor sunt de 50%

În replică, vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a exclus o înțelegere între Ilie Bolojan și George Simion, însă a precizat că șansele declanșării alegerilor anticipate sunt mari. „Vor pierde 40% din parlamentari. Înainte de moțiune, șansele alegerilor anticipate erau de 0%. Acum, în opinia mea, sunt de peste 50%”, a spus Muraru într-un răspuns pentru digi24.ro. 

Editor : A.G.

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