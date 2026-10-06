Dan Moteanu (PNL), atac la Sorin Grindeanu: Ne oferă din nou teatrul obişnuit, comedia revendicării funcției de prim-ministru

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, consideră că liderul PSD, Sorin Grindeanu, oferă din nou „teatrul obişnuit”, „comedia revendicării funcţiei de prim-ministru”, susţinând că acesta invocă dreptul partidului pe care îl conduce de a da premierul, iar, „când vine momentul asumării, iese discret din distribuţie”.

„Sorin Grindeanu ne oferă din nou teatrul obişnuit, deja un clasic al politicii româneşti - comedia revendicării funcţiei de prim-ministru: invocă dreptul PSD de a da premierul, ca partid care a câştigat alegerile parlamentare. Când vine momentul asumării, iese discret din distribuţie. A clamat-o public, dar asta extrem de anemic, doar pentru a mima minima voinţa necesară în faţa propriului electorat şi activ de partid”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Liberalul a arătat că dacă PSD consideră că i se cuvine premierul, atunci Sorin Grindeanu trebuia să ceară mandatul răspicat, mai ales la întâlnirile informale de la Cotroceni, nu doar prin declaraţii publice.

„Să spună clar: «PSD vrea funcţia de premier, iar eu sunt gata să mi-o asum». Sau să propună un alt lider PSD care este gata să o facă. Dacă ar fi dorit cu adevărat această funcţie, ar fi obţinut-o. Aici se termină însă piesa şi începe regia. Grindeanu nu vrea funcţia pentru el, dar nici nu lasă un alt lider PSD să intre în scenă şi să şi-o asume. Un premier PSD ar trebui să-şi asume direct guvernarea şi costurile ei. Şi, inevitabil, ar deveni un nou centru de putere în propriul partid”, a adăugat Motreanu, europarlamentar PNL.

În opinia liberalului, PSD are o „lungă tradiţie” în „această piesa a fugii de asumare şi a neasumării de responsabilităţi”.

„De fiecare dată când a fost la guvernare, s-a comportat ca un partid de opoziţie, iar când a fost în opoziţie, pentru puţin timp, a controlat guvernarea. Mult mai comod pentru PSD este un premier din afara partidului. Premierul în vitrină. PSD la încasat beneficiile. Alţii la achitat nota de plată. Puterea la PSD. Răspunderea la alţii”, a susţinut liberalul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni seara, după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier, că noua nominalizare a preşedintelui Nicuşor Dan „continuă să sfideze matematica parlamentară”.

„Noua nominalizare de premier a preşedintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După patru premieri de dreapta care au eşuat, vedem o nouă desemnare care nu ţine cont de partidul care a câştigat alegerile. Este alegerea preşedintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o şedinţă a Biroului Permanent Naţional în care vom analiza această propunere”, a scris Sorin Grindeanu, luni seara, pe pagina sa de Facebook

Editor : B.E.