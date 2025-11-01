Dan Motreanu: De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro şi a plătit 35 miliarde de euro

Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, sâmbătă, un mesaj la 32 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în care explică ce rol a avut acesta pentru țara noastp.. Între altele, este vorba despre banii pe care România i-a primit de la Uniunea Europeană - 106 miliarde de euro – în timp ce a plătit 35 miliarde de euro.

„Tratatul de la Maastricht a intrat în vigoare în urmă cu 32 de ani, la 1 noiembrie 1993, consfinţind apariţia Uniunii Europene, formată, la început, din cele 12 ţări membre ale Comunităţii Economice Europene. Cetăţenii ţărilor UE au dreptul la circulaţie şi şedere liberă pe teritoriul statelor membre, pot să voteze şi să candideze la alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile municipale în statul membru în care îşi au reşedinţa. Tratatul prevede creşterea competenţelor legislative ale Parlamentului European. Prosperitatea cetăţenilor UE este asigurată prin piaţa unică europeană, bazată pe libertatea de circulaţie pentru bunuri, capitaluri, persoane şi servicii”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, europarlamentarul Dan Motreanu.

Acesta reaminteşte că, la 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene.

„De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro. Fondurile UE sunt folosite pentru autostrăzi, drumuri, şcoli, grădiniţe, creşe, spitale şi dotări cu aparatură modernă, canalizare şi alimentare cu apă, gaze sau sprijin pentru IMM-uri. Agricultura şi dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin european considerabil”, a mai transmis eurodeputatul, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, „ne bucurăm din plin de dreptul la liberă circulaţie pentru oameni, bunuri şi servicii”.

„Milioane de români muncesc în UE, zeci de mii de studenţi învaţă gratuit în universităţi europene de top, iar majoritatea exporturilor româneşti sunt în state membre UE. Alimentele pe care le consumăm şi mediul în care trăim sunt protejate prin cele mai ridicate standarde de calitate din lume”, reaminteşte Motreanu.

Tratatul privind Uniunea Europeană a fost semnat la Maastricht în prezenţa Preşedintelui Parlamentului European, Egon Klepsch.

Conform acestui tratat, Uniunea Europeană a fost întemeiată pe Comunităţile Europene (primul pilon), având două domenii suplimentare de cooperare (pilonii doi şi trei): Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi Justiţia şi Afacerile Interne (JAI).

La intrarea în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană, Comunitatea Economică Europeană a devenit Comunitatea Europeană (CE). Puterile legislativă şi de supraveghere ale Parlamentului European au sporit odată cu introducerea procedurii de codecizie şi cu extinderea utilizării procedurii de cooperare.

Conform noului tratat, Parlamentul a obţinut dreptul de a solicita Comisiei Europene să prezinte o propunere legislativă pentru chestiuni care, în opinia sa, impun elaborarea unui act comunitar. De asemenea, întreaga Comisie trebuie acum să fie aprobată de Parlament. În plus, tot Parlamentul a devenit responsabil cu desemnarea Ombudsmanului European.

Documentul a fost semnat la Maastricht (Olanda), la 7 februarie 1992 şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993

