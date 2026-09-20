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Dan Motreanu: Desemnarea lui Siegfried Mureşan e o şansă pentru continuarea reformelor Guvernului Bolojan

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Dan Motreanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Dan Motreanu, secretarul general PNL, declară că desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier este o şansă pentru continuarea reformelor iniţiate de Guvernul Ilie Bolojan. „Ele sunt calea către o economie mai puternică, un stat care funcţionează mai bine şi o viaţă mai bună pentru români”, mai spune liberalul.

„Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier este o şansă pentru continuarea reformelor iniţiate de Guvernul Ilie Bolojan. PNL, USR şi UDMR îl susţin pe Siegfried Mureşan, un europarlamentar cu experienţă şi influenţă la Bruxelles, care a negociat numeroase dosare importante pentru România şi pentru Uniunea Europeană. Este un pro-european convins şi o soluţie pentru România în această perioadă extrem de complicată”, scrie Dan Motreanu pe Facebook, potrivit Agerpres.

El subliniază că Siegfried Mureşan este vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE), negociator-şef al Parlamentului European pentru viitorul buget al Uniunii Europene şi conduce delegaţia Parlamentului European pentru relaţia cu Republica Moldova.

În plus, spune Motreanu, acesta a fost co-raportor al Parlamentului European pentru Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă.

„Prin eforturile cetăţenilor şi prin măsurile luate de Guvernul Ilie Bolojan, România a făcut paşi importanţi pentru restabilirea echilibrului finanţelor publice. Vrem continuarea reformelor, pentru că ele sunt calea către o economie mai puternică, un stat care funcţionează mai bine şi o viaţă mai bună pentru români”, mai declară Dan Motreanu.

Editor : C.L.B.

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