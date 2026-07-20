Dan Motreanu, după ce unii liberali au anunțat că susțin noua platformă conservatoare din PNL: „Unii trăiesc într-o realitate paralelă”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat luni după ce mai mulți lideri PNL au anunțat că susțin noua platformă anunțată de Alin Tișe. Motreanu susține că PNL deja și-a asumat doctrina liberal-conservatoare: „E ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”.

„Am citit o serie de declarații despre nevoia ca PNL să revină la identitatea sa liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd că unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă.

În primul rând, PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească. A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Mesaj pentru Veștea: Ai susținut intrarea la guvernare alături de PSD

Liberalul l-a atacat pe Adrian Veștea, care a anunțat recent că și el susține noua platformă din PNL:

„Este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității.

Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.”

Dan Motreanu a mai transmis că deși BPN al PNL a decis că nu poate exista nicio colaborare cu AUR, unii liberali au cerut sprijinul lui George Simion pentru susținerea Guvernului Veștea. „Este greu să vorbești despre respectarea regulilor democratice când alegi să le respecți doar atunci când îți confirmă propriile opțiuni”, a mai scris secretarul general al PNL.

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Mesajul lui Motreanu vine după ce mai mulți liberali, printre care Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și europarlamentarul Rareș Bogdan, au anunțat că susțin platforma liberal-conservatoare a lui Alin Tișe.

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Editor : A.G.