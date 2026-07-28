Dan Motreanu: Fuga de responsabilitate a devenit un reflex al PSD. Blochează, contestă, atacă, apoi caută un vinovat

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a afirmat, marţi, că fuga de responsabilitate a devenit un „reflex” al PSD, susţinând că acest partid „blochează, contestă, atacă, apoi caută un vinovat”.

„Ilie Bolojan încearcă să recupereze, în doar câteva luni, întârzierile acumulate de ani de zile în implementarea PNRR. Şi ce face PSD? Blochează. Contestă. Atacă. Apoi caută un vinovat. Opriţi-vă înainte ca interesul politic al PSD să producă României pagube pe care le vor plăti toţi românii! În astfel de momente, nu mai este vorba despre orgolii, revanşe sau calcule de partid. Este vorba despre viitorul României. Despre locurile de muncă ale românilor, despre investiţiile care trebuie continuate, despre fondurile europene din care se construiesc spitale, şcoli, drumuri şi se dezvoltă comunităţile din întreaga ţară”, a scris Motreanu pe Facebook.

În opinia sa, toţi cei care au condus ministere de la lansarea PNRR, în 2021, poartă o parte din responsabilitatea acestui proiect, PNRR nefiind al unui guvern, al unui prim-ministru sau al unui partid, ci „un angajament al statului român faţă de cetăţenii săi şi faţă de partenerii europeni”.

„De aceea, fiecare fost şi actual ministru are datoria de a pune mai presus de disputele politice implementarea reformelor şi atragerea fondurilor europene de care depinde dezvoltarea României. Din păcate, fuga de responsabilitate a devenit un reflex al PSD. După ani în care a deţinut cele mai multe ministere şi a avut un rol decisiv în implementarea PNRR, astăzi încearcă să se comporte ca şi cum toate întârzierile şi problemele ar aparţine altcuiva”, consideră Motreanu.

„Greu de înţeles” cum foști miniștri PSD reproşează întârzierile privind Legea salarizării, după ce au avut ani la dispoziţie să o rezolve

Liberalul apreciază că este „greu de înţeles” cum tocmai unii foşti miniştri ai PSD îi reproşează astăzi unui guvern interimar întârzierile privind Legea salarizării sau angajările din sănătate, după ce au avut ani la dispoziţie să le rezolve.

„România nu are nevoie de politicieni care fug de responsabilitate atunci când apar dificultăţi, ci de lideri care duc până la capăt proiectele începute şi îşi asumă atât reuşitele, cât şi obligaţiile care decurg din ele. Aţi ales să daţi jos Guvernul Bolojan prin moţiune de cenzură. A fost dreptul dumneavoastră constituţional. Premierul Ilie Bolojan a acceptat acest vot cu demnitate. Nu a atacat, nu s-a victimizat şi nu a căutat vinovaţi. În schimb, încearcă, în limitele constituţionale ale unui guvern interimar şi folosindu-şi experienţa administrativă, să deblocheze reformele şi să aducă în România fondurile europene de care depind investiţiile şi dezvoltarea ţării”, este de părere Motreanu.

Potrivit acestuia, „în loc ca eforturile Guvernului Bolojan să fie sprijinite, ele sunt întâmpinate cu noi blocaje, noi procese şi noi atacuri politice”.

„Pretindeţi că susţineţi PNRR, însă acţiunile iniţiate în instanţă riscă să întârzie reformele necesare şi să pună în pericol aproximativ un miliard de euro din fondurile europene de care România are nevoie. Aceşti bani nu sunt ai Guvernului. Nu sunt ai PNL. Sunt ai românilor. Competiţia politică este firească într-o democraţie. Dar există o limită pe care niciun partid nu ar trebui să o treacă: momentul în care lupta politică începe să coste România. Când sunt puse în pericol investiţii, reforme şi credibilitatea ţării, nu mai există câştigători politici. Pierdem cu toţii”, a transmis Dan Motreanu.

El a adăugat că, dacă PSD doreşte să schimbe direcţia guvernării, calea este una singură, şi anume construirea unei majorităţi parlamentare şi învestirea unui nou guvern, aşa cum a construit o majoritate pentru a demite guvernul.

PSD a depus 12 plângeri pentru hotărâri de guvern şi sesizează CAB pentru suspendarea executării acestora

„Aceasta este soluţia democratică, nu blocarea instituţiilor statului, nu transformarea instanţelor într-un nou câmp de luptă politică şi nu împiedicarea proiectelor de care depinde dezvoltarea României. Românii nu aşteaptă de la liderii politici să găsească mereu un vinovat. Aşteaptă să îşi asume responsabilitatea şi să găsească soluţii. Putem fi adversari politici. Dar nu avem dreptul să transformăm România în victima războiului nostru politic”, a subliniat Motreanu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi că PSD a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 hotărâri de guvern şi sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate de guvernul interimar.

„Partidul Social Democrat a depus ieri plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate, concomitent. Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a afirmat Grindeanu, la Parlament.

Executivul a transmis marţi, într-un comunicat, că a adoptat toate hotărârile de guvern cu respectarea procedurilor legale şi constituţionale.

„Guvernul României va acţiona în continuare legal în cadrul procedurii declanşate de PSD împotriva celor 12 Hotărâri de Guvern. Politicianist şi cu periclitarea intereselor României, PSD şicanează Guvernul, pe care l-a doborât fără a avea nicio soluţie alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanţă financiară şi socială. Pretextul sub care PSD încearcă suspendarea prin instanţă a acestor acte normative este că Guvernul şi-ar fi depăşit, prin adoptarea lor, atribuţiile de cabinet interimar, acuzaţie infirmată de faptul că toate hotărârile în cauză au primit avizul de specialitate al Ministerului Justiţiei”, se arată în comunicat.

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Editor : Liviu Cojan