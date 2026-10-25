Dan Motreanu: Grindeanu împarte sarcini miniștrilor, în timp ce Niculescu rămâne cu vizitele oficiale și postările de protocol

Secretarul general al PNL Dan Motreanu a susținut că Sorin Grindeanu a recunoscut, în sfârșit, că PSD conduce Guvernul, după ce liderul social-democrat a anunțat măsurile pe care miniștrii partidului urmează să le adopte săptămâna viitoare. Europarlamentarul liberal a afirmat că premierul Luca Niculescu pare să fi rămas doar cu ceremoniile, vizitele oficiale și postările de protocol.

„În sfârșit, Sorin Grindeanu recunoaște că acesta este Guvernul PSD! După postarea de astăzi, în care ne spune ce ordine a dat de la partid și ce sarcini a împărțit miniștrilor, poate ieșim și din ipocrizia politică. Sorin Grindeanu se comportă ca adevăratul premier: stabilește priorități, împarte sarcini și fixează termene. Între timp, premierul formal, Luca Niculescu, pare să rămână cu ceremoniile, vizitele oficiale și postările de protocol”, a scris Motreanu pe Facebook.

Liberalul susține că rolurile din Guvern sunt împărțite clar: „Grindeanu dă ordinele, Neacșu coordonează aparatul guvernamental, iar Niculescu reprezintă Guvernul”.

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Motreanu acuză PSD că a contribuit la declanșarea crizei politice prin votarea moțiunii de cenzură alături de AUR și că a continuat blocarea Guvernului Bolojan în instanță, prin contestarea unor hotărâri de guvern, inclusiv a unor acte necesare pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR sau SAFE.

„După luni în care a contribuit la blocajul politic și administrativ și la amânarea reformelor, PSD încearcă acum să își pregătească scuza pentru eșecuri, invocând «greaua moștenire». Măcar de astăzi, prin postarea lui Grindeanu, lucrurile devin mai clare. PSD are Guvernul, controlează principalele pârghii ale puterii și, de aceea, trebuie să își asume întreaga responsabilitate”, a afirmat secretarul general al PNL.

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Acesta i-a cerut liderului PSD să înceapă cu respectarea propriilor promisiuni privind creșterea veniturilor, reducerea TVA, eliminarea nedreptăților și măsurile economice anunțate.

„De acum înainte, PSD nu mai are pe cine să dea vina. Are toată puterea. Să își asume întreaga responsabilitate și să își ducă la îndeplinire toate promisiunile”, a conchis Dan Motreanu.

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Editor : Ana Petrescu