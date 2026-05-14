Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat joi seară, în exclusivitate la Digi24, că Sorin Grindeanu „nu are credibilitatea necesară pentru a fi premier” și a susținut că liderul PSD nu ar avea suficientă susținere publică pentru a impune reforme economice într-o perioadă de criză. Liberalul a criticat și modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat tensiunile politice din coaliție, afirmând că se aștepta la „mai multă susținere” pentru Guvernul Bolojan și că șeful statului ar fi trebuit să împiedice depunerea moțiunii de cenzură împotriva Executivului.

„Colaborarea dintre PSD și AUR trebuie oficializată”

„Este foarte clar cu ce va merge Partidul Național Liberal. Avem trei decizii pe trei rezoluții și toate trei spun un lucru foarte clar: Partidul Național Liberal nu se va mai afla într-un guvern cu Partidul Social Democrat și nici nu va susține un guvern care este susținut de către Partidul Social Democrat”, a declarat Dan Motreanu.

Liderul liberal a susținut că în Parlament există deja o majoritate formată în jurul PSD și AUR, care s-ar fi manifestat la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

„Cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată, pentru că, haideți să fim extrem de deschiși, această colaborare între PSD și AUR există de mai mult timp”, a spus Motreanu.

Această moțiune de cenzură nu a fost făcută de un partid și celălalt partid a susținut-o, au scris-o la comun. Când scrii o moțiune de cenzură la comun, este ca un angajament de guvernare, e ca un program de guvernare, e ca un acord parlamentar. De fapt, acea moțiune a arătat direcția pe care PSD și AUR vor să ducă România.

Dan Motreanu a afirmat că, în cazul în care PSD nu va reuși să formeze un guvern sau va refuza să își asume guvernarea, PNL este pregătit să încerce formarea unui Executiv, însă fără social-democrați.

„Nu fugim de această răspundere, știm în ce situație este țara și știm ce măsuri mai trebuie să luăm, dar, repet, nu dorim să mai colaborăm cu PSD”, a precizat liberalul.

Acesta a invocat și tensiunile apărute în coaliție, susținând că PSD nu a fost dispus să susțină reformele asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan nu și-a dorit această funcție, a acceptat-o, punându-ne pe toți la masă și cerându-ne ca un an și două luni de zile să facem toate aceste reforme, să strângem din dinți, astfel încât de anul viitor, pe bugetul din anul 2026 pentru anul 2027, să putem să repornim economia. PSD-ul n-a reușit să strângă din dinți nici măcar trei luni de zile”, a afirmat Motreanu.

„Nicușor Dan trebuia să împiedice PSD să depună moțiunea de cenzură”

Secretarul general al PNL a avut și critici la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care spune că ar fi trebuit să susțină mai ferm Guvernul Bolojan și să împiedice depunerea moțiunii de cenzură.

„Eu personal m-aș fi așteptat să dea mai multă susținere Guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știm foarte bine în ce situație este România”, a spus Motreanu.

„Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură, pentru că, repet, România nu-și permite o criză politică”, a adăugat acesta.

Liberalul a avertizat și asupra efectelor economice ale actualei situații politice.

„Nu cred că e, în momentul de față, o situație politică extrem de bună pentru România și evident că o să avem consecințe economice extrem de puternice”, a declarat Dan Motreanu.

„Grindeanu nu are credibilitate pentru a fi premier”

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar fi o variantă bună pentru funcția de premier, secretarul general al PNL a răspuns negativ și a invocat lipsa de încredere publică.

„Nu. Și pornesc de la credibilitatea pe care o are. Adică, în momentul în care te duci premier într-o perioadă de criză, îți trebuie un premier care să fie și competent, dar care să se bucure și de o oarecare încredere”, a argumentat Motreanu.

„Este foarte greu să impui anumite reforme, dacă tu nu te bucuri de susținerea populației, de încrederea populației. Din punctul ăsta de vedere, Ilie Bolojan a avut și la momentul la care a preluat funcția de prim-ministru încrederea necesară și are și în momentul de față încrederea necesară de a duce mai departe reformele. În schimb, Sorin Grindeanu, la 10%, nu cred că ar putea să impună niște reforme”, a conchis liderul liberal.

