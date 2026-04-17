Dan Motreanu: „Luni, PSD declanșează criza politică. Premierul nu își va da demisia”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, îi atacă pe social-democrați pentru planul privind retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Liberalul susține că pentru PSD „bugetul e o conductă de bani, iar când începi să o închizi, apare panica”.

Dan Motreanu susține, într-o postare pe Facebook, că PSD vrea să schimbe premierul, în timp ce Ilie Bolojan vrea să schimbe lucrurile care nu merg în România. „Diferența este de direcție. Când Bolojan a început să taie privilegiile și să reducă risipa, reacția PSD a fost previzibilă: nu soluții, nu reforme — ci amenințarea unei crize politice.

Pentru PSD, bugetul e o conductă de bani publici, iar când începi să o închizi, apare panica. E mai ușor să creezi o criză și mult mai greu este să guvernezi o țară în momente complicate”, transmite acesta.

Secretarul general al liberalilor îi atacă pe social-democrați pentru că, într-o perioadă deja dificilă pentru țară, aceștia provoacă o criză politică:

„E ca și cum, în mijlocul unei furtuni, cineva ar decide să găurească barca și apoi ar pretinde că vine să o salveze. Cei care creează instabilitate nu pot pretinde că apără stabilitatea. (...)

Premierul Bolojan a spus clar: nu își va da demisia și va acționa responsabil. Întrebarea reală este: ce face PSD? Nicio explicație. Nicio soluție. Doar presiune. Luni, PSD declanșează criza politică cu consecințe economice pentru fiecare român.”

Motreanu mai subliniază că, dacă PSD „va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD”.

Social-democrații au zilele acestea ultimele întâlniri regionale înainte de a decide, luni, dacă îi retrag sau nu sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a transmis că, de luni, va exista o nouă realitate politică la noi în țară și i-a bătut obrazul premierului pentru că a ajuns la vârful Guvernului cu voturile PSD.

Bolojan: „Zarurile au fost aruncate”

La rândul său, Ilie Bolojan a acuzat PSD de „fugă de răspundere” și „joc dublu” în privința măsurilor de reducere a deficitului bugetar, Premierul a susținut că unii lideri social-democrați se comportă „ca pe vremea lui Dragnea, de parcă are avea 40%”, în contextul în care actuala situație ar reprezenta „un început de criză, de care România nu are nevoie”, pe fondul riscului pierderii fondurilor din PNRR.

„După declaraţiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate şi că, luni, Partidul Social-Democrat va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu premierul Bolojan”, a spus premierul Ilie Bolojan vineri, la Radio România Actualități.

