Dan Motreanu, mesaj pentru Adrian Veştea: „Mi-ar fi plăcut să vină să ne spună de ce a trădat partidul”

Europarlamentarul Dan Motreanu, care candidează la funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL, îl critică Adrian Veştea nu doar pentru decizia de a accepta nominalizarea de prim-ministru fără consultarea partidului, ci şi pentru faptul că nu s-a consultat, pentru formarea programului de guvernare, cu premierul în funcţie, care face parte tot din PNL.

„Mi-ar fi plăcut ca astăzi, în această sală, să fie şi domnul Veştea. Mi-ar fi plăcut să avem această confruntare. Mi-ar fi plăcut să vină şi să ne spună de ce a trădat partidul. Şi mi-aş mai fi dorit un lucru: ca atunci, dacă ar fi venit aici, pe această scenă, să înţeleagă că nu este o scuză să nu vii în faţa partidului pentru că pregăteşti programul de guvernare atâta timp cât îl ai în sală pe prim-ministrul în funcţie, care a muncit zi de zi, un an de zile şi în ultimele zile şi care a avut timp atât de guvernarea României, cu responsabilităţi, şi a avut timp să se dedice şi pentru partid”, a spus Motreanu duminică, la Congresul Extraordinar al PNL.

„Aceasta este marea diferenţă între un lider cu adevărat pentru Partidul Naţional Liberal şi România şi un lider care a acceptat să devină marioneta PSD”, a adăugat el.

Editor : M.B.