Dan Motreanu (PNL), mesaj pentru PSD-AUR: Aveți obligația să veniți cu soluții. Românii nu mai au nevoie de spectacol

Dan Motreanu, europarlamentar și lider PNL. FOTO: Inquam Photos

Secretarul general al PNL Dan Motreanu a declarat, marţi, că o moţiune semnată la comun de PSD şi AUR nu reprezintă doar un gest de opoziţie, ci este, în realitate, preambulul unui program de guvernare comun, fie că cele două partide recunosc sau nu.

„PSD ne spune că AUR este «frecventabil» doar când e vorba să dea jos Guvernul Ilie Bolojan, dar devine brusc nefrecventabil când vine momentul să guverneze împreună. Când dai jos un guvern înseamnă că eşti pregătit să preiei responsabilitatea, nu să arunci ţara într-o criză pe care tot românii o vor plăti. O moţiune semnată la comun nu este doar un gest de opoziţie. Este, în realitate, preambulul unui program de guvernare comun - fie că recunoaşteţi sau nu. Iar dacă aveţi o majoritate, atunci aveţi şi obligaţia să veniţi cu soluţii, nu doar cu acuzaţii”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

El a subliniat că românii nu mai au nevoie de spectacol.

„Aşteptăm, aşadar, soluţiile acestei majorităţi şi un plan clar pentru ceea ce urmează. Responsabilitatea nu se pasează. Se asumă”, a mai scris secretarul general al PNL.

Marţi, moţiunea de cenzură iniţiată de grupurile parlamentare PSD, AUR şi PACE - Întâi România a fost depusă la Parlament.  Liderul AUR George Simion a reiterat, cu acest prilej, că nu are în prezent nicio coaliţie cu PSD

