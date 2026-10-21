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Dan Neculăescu, discuții cu omologul leton despre securitatea Mării Negre. Mesajul transmis de ministrul român

Data publicării:
BUCURESTI - MAE - PRELUARE MANDAT - 21 OCT 2026
Dan Neculăescu. Foto: Inquam Photos /Mălina Norocea
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Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat că a avut un schimb de opinii cu omologul său leton, Baiba Braže, privind securitatea euroatlantică și importanța strategică a Mării Negre. Oficialul român a reafirmat sprijinul României pentru activitatea Letoniei în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.

„România și Letonia sunt aliați apropiați, ferm angajați în asigurarea securității euroatlantice. Securitatea Mării Negre înseamnă securitate alimentară globală”, a transmis Dan Neculăescu într-o postare pe rețeaua X.

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Ministrul a subliniat, de asemenea, sprijinul României pentru activitatea Letoniei în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

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Mesajul evidențiază cooperarea dintre cele două state membre ale Uniunii Europene și NATO, în contextul preocupărilor comune privind securitatea regională și implicațiile acesteia asupra stabilității internaționale și aprovizionării cu alimente.

Editor : Ana Petrescu

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