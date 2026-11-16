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Dan Neculăescu, întâlnire cu şeful diplomaţiei poloneze: „România şi Polonia rămân doi piloni strategici pe Flancul Estic”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - MAE - PRELUARE MANDAT - 21 OCT 2026
Dan Neculăescu. Foto: Inquam Photos /Mălina Norocea
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Dan Neculăescu a discutat luni cu vicepremierul şi ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe, desfăşurată la Bruxelles. Ministrul Afacerilor Externe a subliniat importanţa cooperării dintre cele două state şi a coordonării pe Flancul Estic al NATO.

Într-o postare pe Facebook, Dan Neculăescu a transmis că România şi Polonia îşi menţin rolul strategic în regiune şi continuă să colaboreze în domeniul securităţii.

„Am avut astăzi o discuţie cu vicepremierul şi ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, în marja Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles. România şi Polonia rămân doi piloni strategici pe Flancul Estic şi acţionează în strânsă coordonare”, a scris ministrul.

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Acesta a precizat că discuţiile au vizat şi cooperarea bilaterală în materie de securitate, precum şi evoluţiile legate de războiul din Ucraina.

„Ducem mai departe cooperarea noastră bilaterală în domeniul securităţii şi ţinem permanent legătura în privinţa procesului de pace din Ucraina”, a mai transmis Dan Neculăescu.

Editor : A.P.

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