Dan Neculăescu, noul ministru de Externe: „Securitatea României și a românilor” este prioritatea mea. Ce spune despre Marea Neagră

Dan Neculăescu, noul ministru al Afacerilor Externe, a anunțat că securitatea României și a cetățenilor va fi principala sa prioritate, într-un mesaj publicat pe Facebook, după preluarea mandatului. El a subliniat importanța strategică a Mării Negre și a pledat pentru un efort comun al aliaților și partenerilor europeni în fața provocărilor de securitate din regiune.

Ministrul a precizat că preluarea funcției reprezintă un moment important al carierei sale diplomatice, după 24 de ani de activitate în Ministerul Afacerilor Externe.

„Este o adevărată onoare și, în același timp, un test uriaș pentru mine. Mă concentrez din prima zi pe implementarea programului de guvernare, cu obiective clare și măsurabile, iar atenția mea va merge, înainte de orice, către securitatea României și a românilor!”, a transmis Dan Neculăescu, marți seară pe Facebook.

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Marea Neagră, în centrul agendei euroatlantice

Șeful diplomației române a anunțat că va susține constant includerea securității Mării Negre printre prioritățile aliaților și partenerilor internaționali. Potrivit acestuia, regiunea trebuie să beneficieze de o atenție sporită în cadrul agendei euroatlantice, în contextul provocărilor de securitate.

„Tocmai de aceea, veți auzi de multe ori de la mine despre importanța Mării Negre, așa cum o vor auzi constant și omologii mei, ori de câte ori voi susține nevoia unui efort comun pentru siguranța acestei regiuni. Marea Neagră trebuie să stea în prim-planul agendei euroatlantice”, a afirmat ministrul.

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În mesajul său, Neculăescu a făcut referire și la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori, desfășurată la sediul NATO și convocată, potrivit acestuia, la solicitarea expresă a președintelui Nicușor Dan.

Ministrul a menționat și intervenția piloților români, pe care i-a felicitat pentru acțiunea desfășurată în zilele precedente.

„Piloții noștri au demonstrat curaj și profesionalism zilele trecute, când au doborât două drone deasupra Mării Negre”, a transmis Dan Neculăescu.

România va solicita sprijinul aliaților și al partenerilor europeni

Noul ministru de Externe a subliniat că diplomația română va urmări consolidarea cooperării cu statele aliate și cu partenerii din Uniunea Europeană, astfel încât riscurile de securitate cu care se confruntă România să primească atenția necesară.

„Mai departe, eu și diplomații noștri ne vom asigura că îi avem pe Aliați și pe partenerii din UE ferm alături de noi și că provocările de securitate cu care ne confruntăm primesc toată atenția și răspunsul cuvenit”, a precizat acesta.

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Totodată, Neculăescu a transmis că instituțiile diplomatice ale României vor continua să ofere sprijin cetățenilor români.

„În egală măsură, le transmit tuturor românilor că misiunile noastre le vor fi mereu alături”, a mai scris ministrul Afacerilor Externe, în încheierea mesajului publicat pe rețeaua de socializare.

Editor : Ana Petrescu