Dan Neculăescu participă la Consiliul Afaceri Externe: șeful diplomaţiei române va pune în prim-plan securitatea Mării Negre

Ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, participă, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene. Va discuta despre situaţia de securitate de la Marea Neagră şi va susţine implicarea activă a UE în eforturile de pace din Ucraina.

„În cadrul reuniunii ministeriale, şeful diplomaţiei române va pune în prim-plan securitatea Mării Negre, o componentă esenţială a securităţii întregii Uniuni Europene. În contextul incidentelor repetate şi al riscurilor la adresa navigaţiei comerciale, ministrul român va pleda cu fermitate pentru garantarea libertăţii de navigaţie şi pentru accelerarea operaţionalizării Hubului de securitate maritimă de la Marea Neagră”, a anunţat Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Ministrul Dan Neculăescu va reafirma, totodată, necesitatea păcii în Ucraina, precum şi menţinerea unui sprijin multidimensional în perspectiva sezonului rece.

„De asemenea, va susţine implicarea activă a UE în eforturile de pace din Ucraina şi va transmite omologilor săi contribuţia României la aceste discuţii şi va insista asupra unui răspuns ferm şi coordonat la nivel european în faţa atacurilor hibride ruseşti”, mai arată sursa citată.

Ministrul afacerilor externe va participa, de asemenea, la Reuniunea ministerială privind securitatea şi conectivitatea transregională, cu focus pe Marea Neagră.

Programul mai include o serie de întrevederi bilaterale cu omologi din state partenere, precum şi cu oficiali UE.

Editor : B.E.